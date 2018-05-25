包租代管 達標率才4％

2018年05月25日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

內政部積極推動「包租代管」，由6都率先施行，但目前只有398戶媒合成功，距離今年要達到1萬戶的目標，達標率僅4％。如今，內政部次長花敬群坦言，要達成1萬戶難度確實非常高，希望能做到5千戶，但目前市場已逐漸增溫，媒合數量逐月遞增，最後的數據一定不會這麼難看。

立法院內政委員會昨排定審查《地方制度法》部分條文修正草案，但朝野立委多聚焦住宅政策議題。

綠委洪宗熠質詢時提及，政府規畫8年20萬戶社會住宅政策，目前進度如何？花敬群答詢表示，興建部分，截至目前已完工3千戶，正在興建中的有1萬1千多戶，加上原有的7千多戶，共有2萬2千多戶。至於規畫中的則有2萬6千多戶，預計到2020年，共有將近4萬9千戶。

洪宗熠追問，內政部目前規畫的2萬多戶興建案，數字非常大，是否可能延宕？花敬群表示，每個案子何時招標、動工都很清楚，規畫中的2萬多戶，其中有逾半數明年會動工。

洪宗熠也提到，內政部規畫8萬戶包租代管，今年目標是1萬戶，但到目前為止僅媒合近400戶，進度嚴重落後。花敬群指出，6都從今年才開始實施，成功媒合398戶，相當一個中大型社區的規模，目前媒合數量也逐月遞增，從1個月20戶，到1個月100多戶，相信會越來越快。

親民黨立委陳怡潔質詢時問到，內政部是否了解媒合率低的原因？花敬群表示，因為包租代管剛開始試辦，國人的參與經驗有限，也有房東擔憂會被查稅等問題，現在就是不斷宣導，持續與廠商與房東系統聯繫。

花敬群坦言，要達成1萬戶目標難度確實非常高，但相信百分比2位數以上沒問題。租賃專法將於6月27日正式上路，提供房東所得稅、地價稅、房屋稅等減免優惠，屆時更多廠商會加入系統，8月份以後增加速度應該會更明顯。

(中國時報)