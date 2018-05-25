克服結巴 業績跟著衝

2018年05月25日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

從游泳教練轉職房仲業，信義房屋南港店專員車匡願原本講話結巴相當嚴重，但當他轉職後，靠著強韌毅力，對房仲工作的熱情，不斷練習說話，不僅結巴問題獲得改善，同時克服轉換跑道一切從零開始的種種挑戰。

在房仲業界，帥哥美女如雲，原本講話結巴的車匡願說，買賣房子價格高，成交關鍵在信任，外在條件吃香得到的機會的確會比一般人多些，但不代表做得好；要能成交，在業界常久走下去，靠的是實力與熱情。

他以自己為例，「結巴或許予人老實感，但若無專業，買賣方還是會擔心。」車匡願不但改掉結巴，也快速拉高專業能力。

從事房仲逾3年半，車匡願最難忘的是剛入行時的首個成交案件。他說，在菜市場發傳單時，接觸到一位買方的太太，約時間與買方見面，一聊就聊了2、3個小時，增進彼此信任，也了解對方需求，帶看第一間透天厝，便讓買方十分中意，積極想買下。

車匡願說，後來接洽賣方，雙方也談妥，僅因買方須確認房貸，約定第2天晚間簽約，買方很有心，第2天上午即確定貸款沒問題，但當他回過頭聯繫賣方，賣方直言已與另組買方簽約。

車匡願說，當時自己心裡雖不好受，向買方說明時，買方反而很夠義氣，繼續委託他找屋，幸運地一周內，在同社區又找到另間景觀更好、價格便宜50餘萬的物件，買賣方一拍即合，順利成交。買方後來又將其原居住的房子交給他賣，不到一周就成功出售。這件事讓他覺得「錯過，不一定不好」。

此外，車匡願對房屋買賣還有另一層體認，就是買房子不是只求便宜，而是要買到心目中理想的房子。他指出，大家買房子多會陷入價格漩渦，沒看清楚買房子的本質，買到好且對的房子，人生才能順利地往下一站邁進。

(中國時報)