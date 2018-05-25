財產申報 顏寬恒存款上億

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中國時報
／台北報導

監察院昨公布最新財產申報資料，國民黨立委顏寬恒、前立法院長王金平都擁有70筆土地引發關注，顏寬恒存款更達新台幣1億多元；而法務部長邱太三去年11月出售土地2筆、建物4筆，進帳1100萬元，存款突破3000萬。

根據最新廉政專刊，國民黨立委顏寬恒與妻子陳麗淩共同申報土地70筆、建物15筆，一輛BMW汽車。兩人存款1億4237萬4332元，股票2802萬3820元，保單34筆，事業投資4800萬元，不過兩人也有7580萬2403元房貸。

法務部長邱太三與妻子宋富美共同申報土地11筆、建物8筆，去年11月出售土地2筆和建物4筆，存款3108萬6272元，有價證券721萬8496元，保單6筆。與上期相比邱太三存款多1135萬，他在備註欄說明，存款增加，主要是妻子出售台中土地與房屋所得。

客委會主委李永得與妻子、民進黨立委邱議瑩共同申報土地7筆、建物2筆，存款1068萬8877元，有價證券114萬4580元，保單9筆，事業投資100萬元，另有房屋貸款585萬1414元。

財長許虞哲與妻子林碧珠申報土地7筆、建物10筆，存款413萬6693元，有價證券266萬4205元，保單2筆，另有1195萬房貸。

王金平夫婦申報土地70筆，多為贈與取得，其中59筆是家族共同財產，總價9423萬。同時申報建物2筆、存款3276萬2216元、有價證券57萬及保單2筆。

(中國時報)

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