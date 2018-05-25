美卡陸軍演 王毅面嗆蓬佩奧

2018年05月25日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

針對美方撤回原先給解放軍「2018環太平洋軍事演習」邀請，大陸外長王毅（左）批評，美方做法非常不具有建設性，是輕率的決定。（左路透）

美國防部日前宣布，為抗議大陸在南海爭議島礁軍事部署，將撤回原先給解放軍「2018環太平洋軍事演習」（RIMPAC）邀請。大陸國務委員兼外長王毅美東時間23日與美國務卿蓬佩奧會晤，會後聯合記者會上，王毅毫不客氣當面嗆聲，美方做法非常不具有建設性，是輕率的決定，不利於增進相互了解。他希望美方能夠改變負面思維。

「負面思維的輕率決定」

大陸國防部發言人任國強昨也回應，任何時候關上交流大門，都無助於促進陸美兩軍的互信與合作。他強調，大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，陸方在自己領土展開建設活動和部署必要防衛設施，是主權國家正當權利，是堅定捍衛國家主權安全、維護地區和平穩定必要舉措，「和軍事化完全無關」。美方無權說三道四。

任國強還說，無論美方邀不邀請，都不可能改變大陸為維護亞太地區和平與穩定發揮作用的意志，更不可能動搖大陸堅定捍衛自身主權和安全利益的決心。發展健康穩定的陸美兩軍關係，符合雙方共同利益。希望美方著眼大局，摒棄零和思維，妥善處理分歧。

舉夏威夷為例回擊美方

王毅抨擊美方，這麼做非常不具有建設性，是輕率的決定，不利於增進相互了解，希望美方能夠改變負面思維。陸美兩大國在海上完全可開展合作，兩軍交流合作有助於建設相互信任，有助於為世界和平穩定共同努力。

至於大陸在南海的軍事建設，王毅表示，大陸只是在自己的島礁上建設民用和必要防衛設施。這是每個主權國家自保權和自衛權的正常部署，跟軍事化無關。跟美國在關島和夏威夷大量部署軍事設施一樣，陸方的部署遠不及美方程度，只是非常必須的防衛措施，沒必要炒作。

蓬佩奧稱一中政策沒變

大陸中央電視台提問，最近一系列負面事情是否顯示美國改變「一中政策」。蓬佩奧回應，美方「一中政策」沒有改變，美國在這個問題上政策是一貫的。王毅強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及大陸核心利益；敦促美方恪守「一中原則」和三個聯合公報規定，務實慎重妥善處理涉台問題，維護陸美關係大局和台海和平穩定。

兩年一度的環太平洋軍演是全球規模最大的國際海上演習，大陸在2014和2016年度，都獲邀參加並與各國海軍進行協同訓練。

(中國時報)