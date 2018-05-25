運8台海航訓 刻意暴露行蹤

2018年05月25日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

大陸一架運-8遠程干擾機，昨上午沿台海中線以西空域進行航訓，由於適值我漢光演習在台中清泉崗預校，引起關注。軍方官員說，運-8機昨飛的航線，是共軍海上戰鬥巡弋航線，稱之「海戰巡」航線，只是以前巡弋時，共機不會打開詢答器，所以外界不知，共機現有時會故意打開，讓外界知道。

這幾次運-8飛時，刻意打開詢答器，航空界即可由飛機動態追蹤網站「Flightradar24」掌握航跡，而大陸也知道如此做，台灣媒體會跟著報導，便可達到其宣傳的目的。

軍方官員表示，近期運-8機飛這條航線已有常態化跡象，因此，不會每飛一次，就主動對外發布。軍方官員強調，有關共機動態我均有監控。

昨是「漢光34號」演習實兵對抗預演，參謀總長李喜明前往視導。大陸運-8機沿台海中線以西航線來回飛，意圖蒐集電訊情報，並不令人意外。以往國軍大型演習，大陸也會派海測船偵監。

另據飛機動態追蹤網站的航跡顯示，我空軍也派一架電戰機，速度與大陸運-8機相近，在海峽中線以東空域飛行，預料是軍方對運-8機進行「反情蒐」。

運-8機是大陸仿製的前蘇聯安托諾夫An-12運輸機，大陸特別以運-8機進行改裝，強化機上的偵搜、電戰、反潛、預警等功能，成為共軍電戰機主力。

海峽中線以西空域，自兩國論後，即為中共掌握，在M503航路還沒啟用前，中共戰機會沿著這條航線，來回巡弋；自M503航路啟用後，中共戰機巡弋航線有所調整，即飛現在的「海戰巡」航線，但都在海峽中線以西，並未越過中線。

軍方官員說，運-8機以往不常飛海峽中線以西空域，但最近似有常態化跡象，這個月14、17日上午，也曾飛此航線。

(中國時報)