梅克爾晤習 談貿易、伊朗核問題

德國總理梅克爾（左）昨抵北京，進行為期2天訪問，當晚會晤大陸國家主席習近平。（路透）

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中國時報
李文輝／綜合報導

德國總理梅克爾昨抵北京，進行為期2天訪問，昨晚會晤大陸國家主席習近平，雙方願在多邊框架內，一起推進全球治理和多邊主義，加強溝通合作；還就國際貿易、伊朗核問題等交換看法。德媒稱，在陸美貿易磋商後，大陸可能成為美國與歐洲在懲罰性關稅爭端問題上的調人。

德國《圖片報》在梅克爾行前報導，比起之前出訪美、俄與川普、普丁碰面待幾小時，此行有2天並參訪北京和深圳，重要性有三：

一是貿易問題，德國是大陸在歐盟最重要的貿易夥伴。2017年雙方貿易達1866億歐元。二是伊核協議問題，梅克爾與法、英及歐盟委員會都希望說服伊朗政府，在美國宣布退出後，繼續維持該協議。大陸將在伊核協議中扮演關鍵角色。

三是美國懲罰性關稅問題，川普欲向歐盟徵收鋼鐵和鋁關稅，豁免大限定於5月31日，歐盟苦尋永久性關稅豁免至今無果。大陸可能成為川普與歐洲在懲罰性關稅爭端問題上的調人。報導稱，陸美最近貿易談判是「美歐貿易關係的榜樣」。

新華社報導，這是梅克爾3月連任後首次、也是以總理身分第11次訪陸。習近平昨在中共中央外事委辦公室主任楊潔篪、大陸發改委主任何立峰陪同下，於人民大會堂會晤梅克爾。

習近平指出，願繼續與德方在多邊框架內，一道推進全球治理和多邊主義，在推動解決熱點難點問題方面，加強溝通合作。同時讚賞德方支持「一帶一路」倡議，歡迎德國企業積極參與。大陸始終堅定支持歐洲自主選擇的一體化道路。

梅克爾表示，在當前世界形勢發生很大變化背景下，兩國要加強在國際事務中溝通協調，密切在20國集團等多邊架構內業已富有成效的合作。

(中國時報)

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