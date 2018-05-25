杜特蒂懸賞 菲議員在台被逮

2018年05月25日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

菲律賓奧札米茲市市議員瑞卡度．帕洛吉諾格(Ricardo Ardot Parojinog)，因涉及槍毒等重大案件，被菲國總統杜特蒂公開點名懸賞追緝，瑞卡度擔心橫死街頭，去年10月偷渡來台躲藏，仍遭菲警跨海尋求我刑事局協助，23日在屏東東港將他逮捕，結束10個月的逃亡日子。瑞卡度在被遣返回菲後，恐難逃一死。

52歲的瑞卡度，其家族在菲律賓南部的民答那峨島赫赫有名，已故父親是菲國武裝組織「庫拉東．巴雷冷」的發起人，早年是受軍方監督的反共部隊，後來淪為幫派集團，涉及多起綁架、殺人及銀行搶案。哥哥雷納多．帕洛吉諾格是奧扎米茲市長，姪女艾查維斯是副市長，一家人掌控當地政壇。

家族顯赫 怕橫死街頭

菲律賓總統杜特蒂2016年6月上任後，鐵腕執行掃毒行動，並公布涉嫌毒品犯罪的政客名單，其中帕洛吉諾格家族即榜上有名，杜聲稱該家族是毒品供應源頭。

市長哥哥 遭掃毒擊斃

菲警去年7月30日，對雷納多進行搜索行動，雙方激烈駁火後，菲警當場將雷納多夫妻及親友、保鑣等12人當場擊斃，女兒艾查維斯則遭到逮捕。菲警同時到瑞卡度家中搜索，但瑞卡度早一步開溜，警方查獲M79榴彈槍和子彈等大批軍火，及安非他命等毒品。

杜特蒂去年9月1日宣布，要以警方最高500萬披索、約台幣315萬元懸賞緝拿瑞卡度，但始終抓不到瑞卡度。菲國今年2月以涉及槍毒、謀殺等罪嫌，對瑞卡度夫妻發布通緝。

菲國警察總署緝毒總隊懷疑瑞卡度潛逃來台藏匿，今年4月30日向刑事局請求協緝。警方發現，瑞卡度的妻子曾在去年12月間，兩度來台與他會面，循線追查出瑞卡度藏在東港一處民宅，前天趁他外出買便當時，將他逮捕到案。

瑞卡度坦承，去年10月，以20萬披索代價，搭乘漁船偷渡來台，沒想到是被台灣警察逮捕，警方昨依違反入出國移民法將他移送屏東地檢署偵辦，待國內司法程序告一段落，再將瑞卡度遣返回菲國受審。

遣返受審 恐凶多吉少

菲國國家警察昨也發布瑞卡度在台被逮消息，指正調查他如何偷渡出境及是否有台灣黑幫協助，並透過外交管道要將瑞卡度押返。

(中國時報)