縣長選戰 營養午餐先開火

2018年05月25日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

下屆縣長選舉才開始加溫，國中小免費營養午餐攻防戰先登場，民進黨禮讓的參選人頭份市長徐定禎，誓言當選縣長後恢復福利。縣長徐耀昌24日在議會答詢時意有所指表示，不能因為選舉到了就亂開支票，反將徐定禎一軍，認為若真的有心，可先從頭份市免費。

議員提議禮讓劉政鴻

而前縣長劉政鴻可能回鍋參選，是政壇最熱門話題，議員徐欽鴻質詢時建議徐耀昌：「你已經嘗到做縣長的滋味了，我們就看開點，如果劉前縣長真的要選，這麼需要這個位置，就讓給他，我們沒有做也不會怎樣。」說完就結束質詢，讓人摸不著他到底想要表達什麼。

對於徐欽鴻的「建議」，徐耀昌會後表示，平常心面對，目前正逢議會定期會，還要忙縣務工作，當務之急是把縣政做好，使各項業務運作更順利，才是為政之道，其他要請黨中央和縣黨部去磨合。

縣長稱全力照顧弱勢

徐耀昌強調，免費營養午餐是因財政受中央管控後不得已取消的非社福支出，即使再編預算也會被中央打槍，有縣市後來也因財政問題取消，但縣府對中低收和特困學生的補助，每年達6800萬元，照顧弱勢不打折，但不能為了選舉就亂開支票，將來是要負責任的，他認為提升學習環境也很重要。

徐定禎宣布參選時即打出恢復免費營養午餐文宣，並誓言做不到就下台，徐陣營回應徐耀昌指出，直指免費營養午餐是縣府主管業務，若縣府要放手，市公所團隊會與代表會研商試辦可行性，若一切順利，市公所願意帶頭做。

(中國時報)