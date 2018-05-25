二林精機園區環評 加速送審

2018年05月25日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

爭議10年的中科四期二林基地23日通過二階環評後，彰化縣政府快馬加鞭修正完成二林精密機械產業園區的環評報告書，送經濟部、轉環保署，希望趕在年底過關。環團質疑，地質、區位並不適合發展工業；縣府則強調，產業用地先規畫好，才能有效管制農地。

環團質疑不符需求

二林即將改頭換面了！中科四期歷經10年「闖盪」，孵出全台最大科學園區，占地631公頃，北側同屬於台糖萬興農場也畫出約352公頃，循《產業創新條例》編定「彰化縣二林精密機械產業園區」從2008年開始啟動。

對於未來改變，地方有期待，也擔憂是否衝擊灌溉水源，農園風光不再？環團更質疑，雖闖過了環評，但和二林精密機械園區屬性撞在一起，真有這麼多產業需求？

彰化環保聯盟總幹事施月英指出，二林中科與二林精機都是特定農業區，屬濁水溪沖積扇，地質鬆軟，地下2公尺就可抽到地下水，地質上不適合工業。

租售並行防炒地皮

彰化縣建設處表示，中科和精機園區要引進的產業類並不同，中科以研發大廠為主，精機以傳統產業為主，中科核准入區廠商已15家，需用土地133.56公頃。二林精密機械提出設廠288家，用地需求達455.8公頃，還超過計畫可提供廠建面積近倍，預估吸引800億元投資。

縣府強調，為防杜土地炒作，中科只租不售，二林精機也將創新採租、售並行。目前縣內閒置工業區土地，除高鐵產專區26.99公頃，彰濱鹿港西一區2期49.6公頃，預登記31家、20.94公頃，未登記完土地仍續受理，預計明年6月完成公共設施交地，每坪價約4.5至5萬元。

(中國時報)