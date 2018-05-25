嘉縣重訂腸病毒停班課標準

腸病毒疫情升溫，大林慈濟醫院感染管制中心人員走進幼兒園，推廣腸病毒衛教。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

腸病毒進入疫情高風險期，嘉義縣至今已有49個班級因腸病毒停課，尤其5月後停課班級數明顯增加，考量腸病毒感染全年無休，嘉義縣衛生局日前邀各級學校和醫療單位開會研商，重新擬定一套停班課標準外，也把法條中「腸病毒流行期」字眼拿掉，代理局長蔡淑真說，腸病毒已沒有流行期，全年都處在染病風險中。

727準則 依年齡不同放寬

蔡淑真說，腸病毒疫情在冬天雖明顯趨緩，不過1月還是有9班停課，2月剩1班，到3月天氣漸熱，又增加到12班，4月也有10班，5月起停課班級數明顯增加，至24日已有17班因腸病毒停課，現尚有5班未復課，籲不管是大人小孩都要勤洗手，做好預防措施。

因應疫情狀況改變，衛生局16日也公布新的停班課辦法，把以往7天內一個班級有2人被診斷出手足口病疱疹性咽峽炎等腸病毒症狀，該班級就停課7天的「727」一致準則，針對好發年齡層和國中小另擬出一套準則，同時也把腸病毒D68型列入停課的參考標準。

D68型病毒 列入停課參考

據衛生局新公布停班課辦法，幼兒園、托嬰中心仍維持「727」，國小低年級及其課後照顧服務中心調整為「737」，國小中、高年級及其課後照顧服務中心「747」，另幼兒園、托嬰中心只要班級出現一個D68型併發重症確定個案，就需要停課7天。

蔡淑真表示，以往2人停課標準相對嚴苛，所以這次特別參考其他縣市辦法，並根據大林慈濟和嘉義長庚感染管制中心的意見，放寬國小班級的停課標準，另考量去年有不少重症屬D68型腸病毒，才又特別針對D68型併發重症制定條例。

(中國時報)

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