涉貪汙 麟洛前後任鄉長被訴

屏檢偵辦麟洛鄉工程弊案，24日起訴前後任鄉長蔡志和（左）與李新煌（右）。（林和生翻攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東地檢署偵辦麟洛鄉公所工程弊案，前後任鄉長李新煌及蔡志和於2013年底至2016年9月間，疑似涉及預算金額1000萬至3000萬餘元不等的8項道路類工程採購案，收受承包商得標工程款5％至15％賄款、合計收賄710萬元，24日全案偵結，2人被依貪汙罪起訴。

蔡志和李新煌 共犯結構

起訴書指出，由麟洛鄉公所公開招標的麟洛國小通學步道一期工程、市區道路景觀營造與安全步行空間改善計畫，及成功路二期工程等鄉內大小建設案，有包商為求取得標案及日後請款順利，以底價一定比例賄款向鄉長行賄。

據了解，蔡志和與李新煌交情頗深，2人從地方群眾運動出身，除替地方政治人物抬轎，李新煌也投入選戰，擔任過麟洛鄉代會主席、2屆麟洛鄉長，而鄉長任內的祕書就是蔡志和。

檢察官掌握，李擔任鄉長任內，蔡常經手向廠商收賄，某次黃姓廠商前往蔡志和住處交付標案得標金額15％、共233萬元作為賄款，蔡上班時便以手提袋攜入鄉長辦公室轉交，李打開袋子發現是每10萬1捆的千元紙鈔，隨即拿出10捆、共100萬元讓蔡收下，其餘則自行花用。

2人坦承犯行 繳回377萬

李新煌任期屆滿，蔡志和接棒選上，收賄手段仍沿襲以往，有時在住處收款，有時則由對方將賄款丟入車內；屏檢經過半年偵查，共計發動搜索7次、36處且羈押8人，訊問212人次。除前後任鄉長遭起訴外，另涉案的黃姓、洪姓、王姓及黃姓等4名承包商，同樣被依貪汙等罪起訴，其餘涉案鄉公所、廠商等相關人員共7人，則為緩起訴處分。

檢察官認為，李、蔡2人犯後均已坦承犯行，且已繳回部分犯罪所得合計377萬元，因此建請法院考量2人審理中態度，且如於繳納剩餘犯罪所得後，予以從輕量刑。

(中國時報)

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