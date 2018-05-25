花20萬披索偷渡 會見妻小洩蹤

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中國時報
／台北報導

「台灣法律很公正，希望能留在這裡。」被菲國總統杜特蒂發出追殺令的瑞卡度，落網時的模樣與昔日叱吒菲南圓潤身材截然不同，灰白長髮、穿著短褲，就像外籍漁工，他沒想到會因妻小來台探視，加上在台仍以手機遙控菲國其他成員，洩漏行蹤，且一談到回到菲國，瑞卡度沉默不語，似乎已對生命感到絕望。

警方調查，瑞卡度躲在東港一棟大樓的9樓民宅，每天只有在傍晚時會騎著腳踏車、頭戴棒球帽外出買便當，其他時間幾乎足不出戶。附近店家對這名外來客印象深刻，表示他不會說中文但很有禮貌，買完飯還會說謝謝，沒想到竟是重大通緝犯。

菲警查出，瑞卡度去年7月底起即下落不明，妻子隨即搭機離開菲律賓，並在去年12月間，兩度自日本搭機到高雄，懷疑是來台探視瑞卡度。此外，菲警發現，帕洛吉諾格家族成員曾接到自台灣打來的電話，研判瑞卡度應藏在台灣，上月底遂將情資提供給刑事局。

警方調查，瑞卡度與妻小在高雄的旅館會面，並根據監視器畫面一路回推，再鎖定手機基地台位置，22日查出他躲在東港，前天在大樓外埋伏守候，終於將他緝捕到案，並查到2張偽造菲國證件及2支手機。

瑞卡度一見到警方，當場愣住、啞口無言，雖略嫌緊張，情緒還算平穩。但應訊時，對偷渡管道、在台的接應人，都一概避重就輕，未如實交代，警方研判應有人蛇集團在幕後接應，將擴大追查。

(中國時報)

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