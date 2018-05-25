虎尾烤雞馬 地表最狂補給

2018年05月25日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣虎馬路跑協會連續舉辦了7屆全國馬拉松賽，去年以桶仔雞為補給品，反應熱烈，引起其他跑團仿傚，主辦單位今年延續美味，且要讓選手在賽道上烤雞吃到爽，除了雞造型的獎盃外，得獎再送烤雞1隻，成為名符其實的「烤雞馬」。

「地表最狂的補給賽事！」虎馬路跑協會理事長陳克昌指出，「烤雞馬」已經成為虎尾馬拉松的特色，被跑友大讚超補，畜產加工公司元長「元進莊」大力贊助，要讓賽道上的跑友吃烤雞吃到爽，並準備了清涼消暑的啤酒。

該協會常務理事蔡文宜表示，為了彰顯「烤雞馬」，今年的獎盃特地設計成雞的造型，得獎者頒發獎盃、獎狀外，還能獲贈1隻元進莊真空包裝的紅麴燻雞，從賽道補到家裡。

該協會顧問虎尾科技大學教授林慧葉說，虎尾歷屆馬拉松賽路線都規畫在虎尾鎮內，今年大突破以縣道為主要路跑線，所以將跨越到虎尾以外的鄉鎮土庫及褒忠，串聯虎尾鎮建國眷村、土庫馬光媽祖廟、褒忠鄧麗君紀念館等景點，讓來自國內外的跑友沿途可以看到雲林縣更豐富的鄉野風光。

該馬拉松賽事在今年12月2日登場，即日起受理報名，賽事分為42公里全馬、21公里超半馬、10公里挑戰組、健康組5公里，報名費分別900、700、500、300元，跑友退休校長郭清江強調是歷項馬拉松賽最便宜、跑得最輕鬆，又吃得最好的一次。

虎尾鎮長林文彬表示，虎尾鎮近年來馬拉松運動十分蓬勃，除了健身外，也因為舉辦賽事而吸引國內外跑迷、跑友來雲林，帶動食衣住行育樂等消費，堪稱是最健康又環保的「經濟活動」。

(中國時報)