鄉鎮市長弊案多 選民應擦亮眼

2018年05月25日 04:11 中國時報 林和生

屏東政壇風波不斷，綜觀此屆民選鄉鎮市長，包括24日遭屏檢起訴的麟洛鄉長蔡志和，33個鄉鎮市中就有多達9人涉及賄選與貪汙，藍綠皆無法避免，金錢政治如病瘟般擴散，4年過去，年底選舉在即，選民應擦亮眼睛，用手中選票好好思考，別讓今日決定成為明日懊悔。

回顧此屆鄉鎮市長選舉，似乎從當選那一刻就註定精彩，其中琉球鄉長陳隆進選後即因涉嫌買票被提當選無效，未待判決定讞，他宣布自行請辭下台，再投入補選，結果再次高票當選，堪稱起死回生第一人。

鹽埔前鄉長呂清輝也因涉賄請辭，由女兒呂家萱「代父出征」，與張平和及父親的手下敗將葉明博，3人一決雌雄，結果葉明博報了一箭之仇；不料葉因當選無效下台，縣府派出曾在這場選戰敗陣的張平和代理，出現一屆鄉長所有候選人都當到的奇景。

涉貪、索賄比比皆是，看在縣民眼裡，就像一齣怎樣都演不完的芭樂劇，讓年輕人對於藍綠失望，對政治無感，長久下來對於地方發展並不是一件好事。

所幸4年一次的選舉評比又將到來，回想過去各層級選將當選後的表現，人民可以再一次用手中選票翻轉地方；記住，別讓外在因素蒙蔽客觀的決定，人民應該要覺醒且跨越藍綠，縣市鄉鎮的發展，其實可以掌握在自己手裡。

(中國時報)