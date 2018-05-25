違建惡火3死 斷送房東里長夢

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中國時報
／高雄報導

高雄鼓山區壽山山腳下2樓加蓋鐵皮屋24日清晨傳出火警，由於巷弄狹小消防車難以進入，拉水線200公尺才能灌救，消防人員撲滅火勢後在2樓發現3具焦屍，分別是62歲房東陳銘忠，66歲林春花與68歲陳錦雪2女房客，初步研判電線走火釀災。而房東陳銘忠原有意競選當地龍井里里長，卻不幸葬身火窟。

高巿消防局昨派員抵達時，2樓已一片火海，由於全是木材隔間，火勢迅速蔓延。發現起火的1樓陳姓房客形容，他先聽見一陣「波、波、波」聲音，後來一個大聲響，走出門一看，2樓屋子角落已有火花掉下來，驚覺失火了，趕緊向其他房客敲門「火燒厝啊」，1樓住的4名房客有1人外出，其餘3人順利逃生。

消防人員清理火場，在2樓樓梯口發現房東陳銘忠，接著在後面房間床上找到獨居的榮眷林春花，最後躺在客廳地板的則是未婚、送便當的陳錦雪，3人均已死亡。

逃生房客透露，磚造房屋2樓搭蓋鐵皮，另以木板隔成1樓4間、2樓3間雅房，以每月3000元至4500元不等出租。由於各房都有冷氣，四周又加裝多支監視器防竊，懷疑電力負荷過重。

據了解，陳銘忠從水泥廠退休後不時幫鄰居修理水電相當熱心，他的太太從事保母，當晚不在家，逃過一劫。而當地因為是年代久遠的老舊既成違章，且隔間也不合法，但未有查報紀錄。

高市府表示，當地為國有地，1981年即存在但沒建物登記，推估是先占用，後於2007年向國有財產署承租，已派員會勘，增設消防水栓、火災警報器等，減少憾事。

(中國時報)

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