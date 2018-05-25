499之亂操翻員工 南市再開罰

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中國時報
／台南報導

電信業499之亂衍生各電信業者門市員工超時加班亂象，台南市政府勞工局經過連日清查，24日開出第二階段違規罰單。其中，有門市業者上班達14小時，將採最高金額裁處100萬元罰款，另全虹門市上班打卡、卻無下班打卡紀錄，總計3案將開罰112萬元。

勞工局長王鑫基指出，執行專案檢查過程中，抽查宏華國際公司台南營運據點11個門市均違反勞動基法第32條第2項正常工時與延長工時「加班」1日不得超過12小時規定，而且，還有門市從早上10時30分上班直到翌日凌晨2時30分下班，1日工時高達14小時。

此外，抽檢遠傳電信及其加盟店全虹電信等3個門市，遠傳電信未發現超時，但全虹門市2家違規，其中一家涉違勞基法第30條第6項應逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，在促銷7天期間，有5天部分員工有上班時間卻無下班紀錄，且無其他電子或紙本可稽查，另家全虹門市計算加班費則未將津貼併入計算有違勞基法第24條規定。

勞工局指出，考量宏華國際公司影響勞工數眾多，連續違法多日未見任何應變措施且金額甚高，並引發社會關注等情形，超時工作情事將採最高金額裁處100萬元罰款，另全虹未備置出勤紀錄，連續多天在促銷期間無法釐清工時，影響員工權益，將處新台幣10萬元罰鍰，另1家全虹門市加班費短少涉違勞動基準法第24條規定，欲處新台幣2萬元罰鍰，一共裁罰112萬元罰鍰。

(中國時報)

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