腸病毒又來了 家長要留意

腸病毒疫情即將邁入流行期，小朋友要勤洗手。（衛生局提供）

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中國時報
／桃園報導

根據桃園市衛生局統計，最近1周桃園市腸病毒健保門診及急診就診人次達814人次，預計最快下周就將突破1000人次，正式進入流行期，衛生局呼籲民眾注意小朋友健康狀況，只要有類感冒、發燒、手腳起水泡等症狀就要立即送醫，避免因拖延引發急重症。

衛生局長王文彥表示，目前社區流行的腸病毒型別仍以克沙奇A型病毒為主，占了73％，克沙奇B型病毒則占了14％，伊科病毒僅占9％，而容易染發急重症的腸病毒71型已在台灣出現零星案例，但所幸桃園尚未被檢出。

王文彥指出，目前全國7例腸病毒感染併發重症確診個案中，有4例為新生兒，因克沙奇B型病毒及伊科病毒可能透過胎盤垂直感染新生兒，桃園市雖目前尚無重症確診個案，仍呼籲孕媽咪們應勤洗手，並密切注意自身及周遭幼童健康狀況，在產前14天至分娩前後如有出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肌痛等症狀時，務必就醫並告知醫師。

衛生局也提醒，醫院嬰兒室及產後護理之家應加強照護人員及訪客健康管理並落實感染管制措施，並加強新生兒健康監視，衛生局也提醒家長，若幼童出現持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力等腸病毒症狀，甚至有肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，就要儘速送往5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫。

(中國時報)

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