母失智10年病程 兒用影像記錄

2018年05月25日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

89歲林吳金枝10多年前開始「怪怪的」，兒子林進民聽見媽媽叫他司機，才驚覺是失智症，他開始拿起手機拍攝母子互動，累積上千小時影片，原本只想留念，但醫師陳乃菁認為題材珍貴，找導演剪成紀錄片，盼使更多家屬認識失智症。

林進民說，媽媽煮了7、80年飯，10多年前卻慢慢忘記如何料理，到市場逛，總是買些杓子、鬃刷回家，他起初只覺得有點奇怪，直到有次聽到媽媽指著他對朋友說：「這個司機人很好，還給我1000元」，才發現媽媽應是失智症。

母親病情迅速惡化，甚至拿有機醬油當紅茶喝，林進民拿起手機拍攝，親友勸他別再拍了，以免將來看了傷心，但他想趁媽媽還認得他的時候，錄下多少算多少，後來和高雄長庚醫師、高市失智共同照護中心執行長陳乃菁討論，才決定把這些影片做成紀錄片。

陳乃菁說，國內外很少有從發病前就開始拍攝的失智紀錄片，林進民拿檔案來時，用7、8支16G容量的隨身碟才裝完，總計1000多個小時，導演陳姜瑾花半年看完、剪輯成片長1小時《媽媽說紅茶是鹹的》。

高雄長庚24日舉辦發表會，陳姜瑾說，全片用手機拍攝，「沒劇本、沒打光、拍得粗糙卻真實」；陳乃菁表示，醫師衛教宣導講得再多也比不上播1次紀錄片，看完民眾就會清楚知道「喔！原來這就是失智症！」

(中國時報)