莽男闖診所揮刀 名醫枉送命

2018年05月25日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市知名牙醫診所驚傳凶殺案！33歲賴姓男子因擔任牙醫助理的妹妹討1000元遭拒力24日下午闖進診所欲找妹妹理論，王姓牙醫師上前勸阻，竟被賴男揮刀砍斷氣管與頸動脈，送醫不治，2名女牙醫助理也被砍傷。賴持刀與員警對峙，隨後被壓制逮捕，漏夜偵辦中。王姓牙醫曾名列台灣百大良醫，此事震驚醫界。

據賴父表示，兒子國立大學畢業，患有思覺失調症，領有身障手冊，最近情緒波動很大，認為家人偏愛妹妹，讓妹妹吃得好、穿得好，而自己生活落魄都是妹妹害的，因此當她是提款機，昨還透過他放話要對妹妹不利。

賴男昨日下午到中市建成路的牙醫診所，找擔任牙醫助理的妹妹，由於賴先前已多次到診所向妹妹要錢，賴父稍早曾打電話告知女兒，哥哥又要去診所找她，王姓牙醫於是要賴女先躲到3樓，自己則見賴男上門，先好言相勸。未料，賴竟拿出口袋裏的折疊刀，砍向王男頸部，當場割斷頸動脈，王倒地不起。

賴接著持刀砍向診所25歲翁姓女助理頸部及41歲羅姓女助理，另名助理衝到1樓向管理員求助報警。警方趕至現場，發現王男、翁女倒臥血泊，賴情緒激動持刀亂揮與員警對峙，員警為搶救人時機，噴灑辣椒水上前將賴壓制逮捕，並將傷者送醫搶救。

王男與翁女到院時已無生命徵象，院方搶救後，宣告王不治，翁女雖恢復血壓、心跳，但仍未脫險境，羅女頸部有撕裂傷，無生命危險。

賴被警方帶回時，情緒不穩，偵訊時更都拒絕回答，且眼神渙散，警方請示檢察官後，決定停止夜間偵訊，今天再訊問。

王姓牙醫是國防醫學院畢業，為人海派、講義氣、個性和善，死訊傳出後，北部知名牙周病醫師莊邦寧立即在臉書悼念追思；大學同學神外名醫李旭東更表示遺憾、震驚，「原本約定6月2日同學會見無法實現了！」

另有友人留言，稱王醫師人超好，「心情低落」、「難過到哭」，還有1名網友自稱當菜烏醫時，遇到其他醫師飆罵，王醫師也曾要他先到廁所躲一下，沒想到他竟遇到不幸。

(中國時報)