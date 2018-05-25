身障運動會開幕 樂旗舞響亮嘉義

全國身心障礙國民運動會在嘉義市開幕，精忠國小與嬉班子樂團表演非洲鼓舞。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

107年全國身心障礙國民運動會24日在嘉義市港坪體育館開幕，由身心障礙歌手魏益群、翅膀男孩林政緯領唱國歌，大會主席行政院長賴清德親閱各縣市代表隊逐一進場，保齡球重度視障組個人全項賽金牌選手江歆芸代表宣誓，賽會將進行至27日閉幕。

賴清德致詞表示，感謝副總統陳建仁對弱勢朋友的支持及嘉義市長涂醒哲率市府團隊籌備全國身心障礙國民運動會，嘉義市提供低底盤無障礙公車接駁，相當便利，涂市長執政3年的政績做得比過去更好，比如鐵路高架化計畫、路平專案、LED路燈等施政都是。

賴清德同時提及自己擔任台南市長任內，致力推動身心障礙朋友運動促進健康，鼓勵身心障礙選手們不僅參加國內賽事，更能出國比賽為國爭光。

副總統陳健仁表示，歡迎全國各縣市逾3500名選手及代表隊職員到嘉義市參加全國賽會， 身心障礙朋友能克服身體及心理的困難、障礙，訓練運動技能強身，完成艱難的事情，這就是運動的精神。

開幕式由嘉義市興嘉國小管樂團演奏，配合現代俠士魏益群及翅膀男孩林政緯演唱，激勵人心，精忠國小及嬉班子樂團表演非洲鼓舞，洋溢熱情，南興國中管樂旗演出「天方夜譚．響亮嘉義」的樂旗舞，精采吸睛。

連奪前屆及本屆保齡球重度視障組個人全項賽金牌的嘉義市選手江歆芸代表宣誓，特奧選手張儀茵及洪育旻點燃聖火，開幕典禮熱鬧結束。全國特奧會理事長黃敏惠出席，議長蕭淑麗未現身。

(中國時報)

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