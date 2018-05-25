國民法官 月底將模擬開庭

2018年05月25日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園地方法院今年從全市219萬市民中，隨機抽選150人擔任「國民法官」，以過去審理過的案件進行模擬審判，行政庭長蕭世昌表示，30日下午地院將先行舉辦說明會，讓國民法官瞭解草案制度、訴訟原則並參觀法庭，最後在7月25、26日進行國民法官選任及法庭審理程序，體驗當法官的感覺。

參審向法院丟汽油彈案

蕭世昌指出，30日的說明會將帶領候選國民法官依序到開庭旁聽，並參觀科技法庭設備，學習初步的草案制度、訴訟原則，正式的國民法官要到7月25日才會選出，詳細的評選標準還在研擬，但屆時將有6名正取、2名備取的國民法官，當天下午就會模擬開庭審理。

蕭世昌表示，屆時將以發生在2016年3月，王姓男子因為不滿檢方沒有積極調查他受到電磁波攻擊的案件，向桃園地檢署丟擲汽油彈，造成1輛地檢署公務車起火的案件做為模擬，當時一審判處2年10個月，執行完畢令入相當處所，施以監護5年，經上訴二、三審均駁回定讞。

7月選任正式國民法官

蕭世昌表示，當時王男被依殺人未遂罪嫌送辦，但他自稱罹患思覺失調症，法院認為他雖有精神疾病，但未達完全欠缺行為能力，判決爭議點在於王男是否完全喪失行為能力，丟汽油彈時是否有殺人犯意，屆時模擬開庭將由國民法官審判。

蕭世昌表示，活動將藉由體驗模擬程序，讓國民法官認識各種法則、證據及無罪推定原則，由於抽選出來的國民法官職業不同，將會因為各自的專業，增加審理過程的多元化，與法院的交流互動也會對審理過程也所助益，雖然被抽到的150人沒有規定強制出席，但院方仍鼓勵大家踴躍參與。

(中國時報)