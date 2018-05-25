砂石車直上省道 國姓鄉民怒

仁愛鄉疏浚砂石車行駛國姓鄉平面道路，曾引發鄉民抗議。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣仁愛鄉北港溪上游進行疏浚砂石外運，但國姓鄉民發現，近1個月來運送砂石的貨車卸完砂石後，未走溪床砂石車便道，直接行駛台21線省道等平面道路，曾帶領鄉民封路的國姓鄉長丘埔生透過立委蔡培慧召開協調會，要求疏浚相關車輛不論是貨車或砂石車，應一律走砂石車便道。

便道夏汛期常遭沖毀

縣府工務處指出，包商自行在仁愛鄉開闢1條讓貨車可以連結溪床與平面道路的通道，對監造單位未落實監督，已開罰13萬元，並要求包商立即封閉臨時通道，接駁砂石貨車一律行駛溪床砂石車便道。

仁愛鄉北港溪上游疏浚工程與砂石外運，因砂石車頻繁行駛台21省道及投133縣道，沿線行經仁愛鄉新生、互助村，國姓鄉北港、長流、石門、大旗、國姓、柑林等村，影響交通安全與生活品質，縣府施設北港溪砂石車便道，但因汛期常遭暴漲溪水沖毀，砂石車改駛平面道路。

嚴格要求疏浚相關車輛

國姓鄉長丘埔生甚至曾帶領鄉民封路抗議，經南投縣長林明溱協調丘埔生與仁愛鄉長江子信，並搶修砂石車便道，仁愛鄉砂石恢復清運，為避免入夏汛期隨時遭洪水沖斷，縣府自辦疏浚工程也加快腳步，承包廠商為趕進度，由機動性較高的21噸10輪大貨車先將上游砂石運到國姓鄉柑林村地磅站集中，再由35噸砂石車外運。

但大貨車回程時開上一般道路，引發居民抗議。國姓鄉公所透過立委蔡培慧召開協調會，丘埔生與鄉親一致要求疏浚相關車輛不論是貨車或砂石車，一律走砂石車便道。

(中國時報)

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