雲林首次龍舟賽 預算暴增3倍

雲林縣府今年將首次舉辦龍舟賽，碳纖維材質的大龍舟已交貨，將於6月2日點睛。（周麗蘭翻攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣今年端午節將首次舉辦龍舟賽，因缺乏經驗，預算從預估的400萬元追加到1700萬元，光是採購龍舟就超過500萬元。教育處長梁恩嘉表示，原本是觀摩嘉義縣東石龍舟賽，未料本縣報名參賽熱烈，從預估的80組暴增到116組。

預算追加 達1700萬元

雲林縣第一次端午龍舟賽6月16日將在口湖鄉宜梧滯洪池舉行，縣府起初擔心無隊伍報名，招募目標80隊，最後多達116隊報名，還勸退未完成報名手續的隊伍。

縣府預估400多萬元就能包辦，但除了報名隊伍暴增所需經費上修外，場地準備、競賽獎金、龍舟回收處、消防及衛生經費，先前都未預估，經費一再追加，每次追加500萬元起跳，目前已達1700萬元。

教育處長梁恩嘉表示，鄰近縣市辦過龍舟賽的有彰化鹿港龍舟賽、嘉義東石龍舟賽，因鹿港龍舟賽非常大型，所以選擇觀摩東石龍舟賽，沒想到太低估本縣規模了。

8艘龍舟 就花520萬元

下月登場的口湖鄉宜梧滯洪池龍舟賽，基本配備採購8艘龍舟就花520萬元，停車場填土整地200萬元、「龍舟的家」也要220萬元。

教育處表示，本周末所有8艘大小龍船都能交貨，27日到29日進行相關檢測及水上安全演練。6月2日點睛，15日練習試划，16日、17日預賽，18日決賽。

(中國時報)

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