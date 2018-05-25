東勢堤防最後一哩 江啟臣盯進度

2018年05月25日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

大甲溪中游河岸長年遭溪水沖刷，造成土地流失，立委江啟臣自2010年起共爭取4.47億元經費，進行「馬鞍壩後池至東勢大橋」堤防新建工程，總長約6500公尺，成果逐步展現。江啟臣24日邀相關單位會勘，有民代建議構築河堤自行車道，並延伸到新社，成為新旅遊亮點。

第三河川局簡報指出，大甲溪東勢堤防工程第一階段於2012年竣工，正進行第二階段工程，總經費3.12億元，預計興建4272公尺堤防；目前尚缺第11及第12工區即可完整，其中12工區前期工程用地已取得，興建順序以較易受沖刷地點為優先考量。

江啟臣表示，大甲溪東勢堤防工程施工至今，成果已逐步展現，他要求應儘速於今年規畫第三階段「龍安橋到馬鞍壩後池」堤防，並編列相關預算，才能在明年接續推動。

第三河川局長楊人傑表示，大甲溪東勢堤防工程第三階段自龍安橋到馬鞍壩後池部分，因涉台電及台中農田水利會老圳本圳及大茅埔圳等取水口，將視狀況檢討，並調整辦理期程。

市議員蘇慶雲表示，他建議市府構築河堤自行車道，提供休憩空間給鄉親及遊客使用。東勢區上新里長王琇滿也贊同說，若能配合第三階段河堤，單車路線可串連東勢大橋到軟埤坑，甚至延伸至新社，再施作綠美化，讓河堤成為亮點。

(中國時報)