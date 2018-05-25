制止玩手機遭學生圍毆 高職師心痛

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中國時報
／台南報導

台南市南英商工爆發學生圍毆老師事件，影片23日晚間曝光，影片中，一群學生在上課時間包圍1名老師，其中1位學生不僅使勁向老師丟擲物品，見老師要離開教室，還先推一把，再從背後揮一拳，旁邊的同學鼓譟追上，學生一路追打到門外仍不罷休。網友留言灌爆怒罵學生是小屁孩，嘆師道蕩然無存。受傷的老師24日照常到校上課，對遭學生毆打覺得「很心痛」。

校方表示，事件發生在22日上午10時，高一電機空調科學生上第3節「配線實習課」，陳姓學生躺在椅子上打手機遊戲，陳姓老師上前拍打陳生腰部要他起來，陳生置之不理，還回以三字經，陳姓教師出手拍學生嘴巴稱「你是在說什麼」。

被拍打嘴巴的陳姓學生心有不甘，經過1節課後，找來5、6名同學，在教室內包圍老師，陳生在台上不停指著老師怒罵，一旁學生作勢出手，陳姓教師要學生到辦公室講清楚，轉身欲走出教室，陳生即從後方向老師丟擲物品，出言怒嗆，再從後方推擠陳姓教師並出拳毆打。

陳姓教師走出教室後，幾乎用跑的下樓，後方學生趁勢追出，陳姓教師感覺後方一陣亂拳，其中洪姓學生揮拳致他左眼紅腫，治療後仍出現閃光與重疊影像。

校長表示，打老師的兩學生目前請假在家，陳生父親要求學校不准處分，否則要對老師提告。

影片曝光後，留言幾乎被網友灌爆，多數網友痛批這群不懂尊師重道的學生是小屁孩，但有1名自稱孩子全程旁觀的家長在留言上提到「我們的孩子並不壞，只是比別人更多想法」。

(中國時報)

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