車城國中桌球好手 錄取雄中

車城國中張峻惟（左）、黃子鑫（右）憑藉桌球高超技術，打敗台南、高雄數名好手，取得獨招名額進入雄中體育班。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

今年國中會考甫落幕，車城國中就捎來學子上雄中的好消息，同時也是創校首例，張峻惟、黃子鑫憑藉桌球高超技術，打敗台南、高雄數名好手，取得獨招名額進入體育班，2人欣喜不已，直稱「從沒想過能靠打桌球打進雄中」！

張峻惟、黃子鑫都畢業於車城國小，也都從小一時開始打桌球，2人「無心插柳柳成蔭」，不僅漸漸打出興趣，上國中後也加入校隊，並在各項賽事中嶄露頭角，張在縣運奪冠、黃則在中小聯運摘金，但他們真的沒想過會就此打進雄中，尤其是在考試當天。

黃子鑫說，此次獨招共有12人報名，雄中透過比賽取6人，雖然錄取率是50％，但參賽者有台南、高雄等地的學生，對方不管在實力或氣勢上，都是不容小覷。張峻惟也說，自獲獨招資訊後，並沒有為此特別訓練，一樣平常心、照常一天只練3小時，不料當下好緊張，比完後還覺得沒希望了。

然而，結果出爐後，堪稱全校歡聲雷動，不僅是因張、黃再次憑藉桌球獲殊榮，更因學校終於出現雄中校友了！ 學校指出，運動是升學管道之一，因材施教便是如此。

校長謝正峰說，桌球一直是學校發展重點運動項目之一，雖僅是校隊形式，但成績相當卓越，而為讓小選手有更好的管理、資源等，目前正籌備體育班，盼桌球、田徑與游泳等學校發展的運動，有更好的發展。

(中國時報)

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