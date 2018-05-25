在地媽媽 一針一線車出創意

在地媽媽一針一線縫出年輕設計師的創意作品，受到客人青睞也讓媽媽們十分有成就感。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣內灣台灣水色工作坊承接了一批橫山國中準備報廢的腳踩針車，透過此種傳統、環保的方式，搭配年輕人的創新設計，一個個可愛時髦的布包、零錢包、筷套、杯套等應運而生，也成了內灣最具文創風格的所在。

腳踩針車如今在市面上難以得見，但在內灣的台灣水色工坊，這些早期年代的「嫁妝」拂去年歲的塵埃、再次重生。在勞動部多元就業開發方案及培力就業計畫的輔導下，6名在地的媽媽們，透過腳踩針車製作布物，不只是環保節省電力，還希望透過這種傳統技藝，延續文化。

一針一線縫著精緻布包的蔡秀嬌笑著表示，自己當初離開電子公司來到水色工坊，重新學習車縫技術，如今看著作品受到消費者青睞，讓她十分有成就感。

25歲的青年設計師陳念群與手作媽媽相處愉快，認為大家每天工作就像家人一樣，有時媽媽們需要人力幫忙搬重物，也會號召年輕人一起合力完成，很有農業時代合力工作的感覺。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，台灣水色工作坊近幾年執行勞動部多元就業開發方案，到現今的培力就業計畫，已有數位新生代年輕設計師進駐，全新的設計理念，與車縫技術精湛的中高齡婦女們合作，讓台灣水色在內灣觀光老街裡闖出自己的一條路。

(中國時報)

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