公車大繞路 內湖塞車無解

2018年05月25日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

內湖通勤族好辛苦！市議員高嘉瑜24日到內湖舊宗路一段會勘指出，該處到北市府3.3公里，開車只要7分鐘，搭公車卻要45分鐘起跳，路線繞來繞去，捷運站轉乘又不便，民眾只好開車，難怪內湖交通永遠無解。她要求市府比照新北市跳蛙公車，依市民需求規畫路線；對此，公運處表示會研議通勤專車。

開車只要7分鐘

高嘉瑜指出，內湖有不少民眾每天到市府周邊上班，距離僅3.3公里，從舊宗路一段開車過環東大道很快就能抵達，只需7分鐘，但公車卻要先開到松山車站，繞行一大段，平均要花45分鐘以上，直達公車每小時才1班，加上捷運站距離遙遠，民眾當然選擇開車，也難怪內湖交通永遠塞到爆。

學跳蛙闢新路線

她以市長柯文哲家到北市府計算，距離4.2公里，開車13分鐘，搭公車只要20分鐘，快速又便利，柯當然能天天搭公車上班。她直言，市長身在福中，卻不知內湖通勤族的苦，以為推1280元定期票就能鼓勵民眾搭公共運輸，但內湖人想搭沒得搭，通勤族苦不堪言。

高嘉瑜還說，內湖到公館開車也很快，搭公車卻一樣繞來繞去，內湖人曾號召千份連署，要求市府開闢內湖到公館直達路線，最後卻以業者沒意願打槍。反觀新北市推出跳蛙公車App，只要20人連署成功，就能開闢新的通勤路線，實在差很大，她要求市府盡快建立平台，配合民眾需求規畫直達車。

公運處副處長尚錦堂表示，行經內湖的市區公車有119條，還有4條幹線公車行經，業者基於成本考量，不太可能推出短程的一般路線，但後續會朝設置通勤專車方向努力。另外，新北市跳蛙公車App中有民眾提出4條台北市境內路線，內湖居民也可到App上連署，會依此徵詢業者意願。

(中國時報)