拒絕深澳電廠 柯P不簽

2018年05月25日 04:11 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲24日被市議員要求對「拒絕深澳電廠」和「發放重陽敬老金」表態，他都拒絕簽署，柯說，他認為最大的問題是政府沒有公信力，台電數據大家都不相信；至於重陽敬老金還在思考，雖然不發現金，但可透過敬老卡來做。

深澳燃煤電廠爭議不斷，柯文哲月初在議會專案報告時，他強調要台電講清楚，才有辦法回答問題，議員吳志剛昨在市政總質詢時說，燃煤發電對民眾健康有極大風險，呼籲柯文哲「雙北一家親」，一起反對燃煤。

柯文哲說，雙北一定會合作，但深澳電廠牽涉核一、核二的停役問題，核四是否永久不蓋？以及南電北送問題，專業問題還是要專業解決。

議員陳炳甫表示，專業問題雖然是專業解決，但態度可以表達，民進黨已決定年底選舉自推人選，他呼籲柯，這時候不要再期待民進黨給善意，應做好市長本分，認為該做的就做。

柯文哲強調，這是很專業的題目，他沒有足夠資料研判，用天燃氣比較乾淨但會比較貴，至於貴多少也不清楚，現在最大問題是政府沒公信力，台電數據大家都不相信。

吳志剛、陳炳甫和議員王鴻薇、闕枚莎拿著「拒絕深澳電廠拒絕用肺發電」連署看板要求柯文哲簽名，但柯文哲拒絕簽名，王鴻薇質疑，市長沒辦法和大家站在一起？遺憾市長拒簽，既然說政府沒公信力就該拒絕。

此外，柯文哲取消重陽敬老金，引發長者眾怒，儘管民調因此驟降，仍堅持絕不「政策買票」，不過闕枚莎要他簽署「絕對不發重陽敬老金」看板，讓長者徹底死心，柯卻不願意簽，僅說自己還在思考，雖然不發現金，但可透過敬老卡來做，這部分還在研究，還有6個月可以想。

(中國時報)