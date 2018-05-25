蘇貞昌 兩套檢驗標準

2018年05月25日 04:11 中國時報 林金池

新北市升格前後的預算規模，明明就是加入鄉鎮市、國立學校預算，竟然可以被扭曲成預算比台北縣多2倍，如果這道理成立，桃園市、台中市規模從升格前的600億，擴增到現在的1100億元、1900億元，意思也是增加了2倍、3倍囉？

新北市長選舉淪為前縣長蘇貞昌炮轟市長朱立倫的口水戰，從A7合宜住宅、年齡、又吵到預算規模，諸多批評似是而非，正是要逼選民表態，支持「台北縣蘇貞昌」或「新北市朱立倫」？

侯友宜猶如還沒完工的「預售屋」，民眾充滿想像，支持度自然高居不下；但蘇貞昌、朱立倫卻都是「成屋」，哪裡漏水、哪裡需要補強，市民一目了然，民進黨與其攻擊虛無飄渺的侯友宜，倒不如鎖定朱。

選戰策略正確，但手法粗糙、拙劣。如果可以質疑新北市升格前後預算規模暴增2倍，那台中市縣市合併後預算爆增3倍，也可以一併質疑囉？

A7合宜住宅汙染案，明明就是民進黨執政的桃園市、中央不作為，汙染流到新莊，怎麼會扭曲成朱立倫不理、蘇貞昌解決，「闖禍收拾天經地義，怎麼有臉來討功勞？」

1997年，50歲蘇貞昌以「挑牛排」比喻選縣長，太老太嫩都不好，嘲諷58歲對手謝深山太老，請問，當年就容許「年輕氣盛」，如今就必須要「敬老尊賢」，這是什麼道理？

無聊的政治口水，不僅抹黑更是無知！

(中國時報)