公宅日照托嬰共構 北市開幕

2018年05月25日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市松山區健康公宅今年開放抽籤，許多市民搶入住。北市府24日又宣布，與健康公宅共構的松山老人服務暨日照中心、托嬰中心正式開幕，這是第一個社福設施與公宅共構的案例，未來台北市公宅都會比照辦理，在低樓層設置社福設施，成為新的居住模式。

市長柯文哲昨出席聯合開幕典禮時指出，以前要為社福設施尋覓場地十分困難，往往要到處拜託別人，「求人不如求己」，乾脆把公宅低樓層空間拿來托嬰、托幼、托老，並建置社區居民活動中心。不僅健康公宅，年底前還會有30個公宅開工，其中24個會比照此模式，希望在4、5年內把所需要的社福設施建構完善。

柯文哲進一步說明，社會福利最重要的就是老人跟小孩，尤其再過4、5年，台北市65歲以上高齡人口會超過20％，過去都是丟給外籍移工，但按照這個增加比例，之後這模式應該要改變，否則會需要至少30萬名移工照顧老人，顯然不切實際。

針對健康的老人，要讓他們有唱歌跳舞的地方，甚至用年輕人來帶動，才能變得更年輕；至於需要照顧的老人，則需要日間照顧中心，再加上現在敬老悠遊卡可以免費使用公車、捷運、YouBike、雙層巴士等，都是鼓勵長輩要活就要動。

社會局也表示，此次開幕的健康托嬰中心可收托45名2歲以下幼兒，加上此次同步開幕的西湖托嬰中心，全市已有19處公辦民營托嬰中心（大公托）、 36處社區公共托育家園（小家園），總共55處、提供1217名嬰幼兒的收托量，年底前還會再增設1家大公托與14家小家園。

(中國時報)