吳音寧太嫩 「專人照管」

2018年05月25日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧用業務費買剩菜送往家鄉彰化溪州，挨批「公器私用」，引發喧然大波，甚至遭台北地檢署調查。台北市長柯文哲24日在議會總質詢表示，他有找吳來詢問，其實過程一切合法，但她就是太嫩了，不懂政治危險，他已要求北農主祕、顧問要看好吳音寧。

不過，議員王鴻薇質疑，柯找來「保母」旁看管吳音寧，這並不是正常公司會出現的狀況，若身為北農總經理還需人看管，是否考慮撤換她？柯重申，吳音寧是菜鳥，找人把吳看好，現在就好很多，況且人事案是農委會決定的。

議員何志偉問柯，是否願意發臉書替吳音寧講話？柯文哲為難表示，市府現在正在研擬雙北剩菜處理機制，等處理辦法寫出來，再到臉書發文公布。

不過，吳音寧23日在個人粉絲專頁分享「拍賣員授證典禮」圖文，感謝拍賣員辛勞，引來網友討論，有人批評吳只會做秀不會做事，連宅神朱學恆也看圖說故事，「不管我在台北農產運銷多比你待了幾十倍的時間，只要黨跟農陣支持你，我就得要向你低頭」，趁機酸吳音寧沒能力。

有網友留言嘲諷「不專業的給專業員工授證，派一個專業的來好嗎？」有人則認為，正統授帽儀式不能讓拍賣員低頭，這樣只會顯示不專業和權力的傲慢；還有網友開玩笑說，「這篇要選入國小教材，連圖都配好了」。

(中國時報)