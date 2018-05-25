陳歐珀團結列車 首站到冬山

2018年05月25日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

距離年底五合一選舉剩下半年時間，力圖擺脫黨內團結整合不順困境的民進黨縣長參選人陳歐珀，將在25日啟動「團結行動列車」，特別選擇在綠營大票倉同時也是正國會大老游錫堃家鄉冬山鄉為第一站，接著在6月2日配合「宜蘭縣小英之友會」舉辦此次選戰第1場黨內團結大型造勢活動，樹立他領軍出征的主帥地位。

游錫堃家鄉 意味十足

陳歐珀雖早已獲得黨內提名為年底宜蘭縣長選戰參選人，但他隨後展開的「請益求整合之旅」卻是風波不斷。為突破困境，陳決定主動出擊，以「團結行動列車」依序開往各鄉鎮市的聯合競選模式，展現出「母雞」的姿態逐一號召黨內同志歸隊，選擇冬山鄉為第一站，主要是考量在地方選戰，更是正國會大老游錫堃的家鄉，象徵性十足。

陳歐珀強調，團結是勝選的關鍵，將原本的行動服務車轉化成為團結行動列車後，未來將每星期都會深入各鄉鎮、各村里與地方參選人共同與民眾及支持者進行服務座談，共同「顧好宜蘭」。

造勢樹立出征主帥地位

6月2日由宜蘭縣小英之友會發動的「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會成立大會」則是首場關鍵大型造勢活動，當天除了宜蘭縣各分會都將動員到場助陣，代表黨主席蔡英文的黨秘書長洪耀福，以及中央黨部選對會召集人陳明文都將一同到場，明確表態黨中央支持陳歐珀力拚勝選的態度。

(中國時報)