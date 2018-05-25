低碳城市論壇登場 分享減塑

新北市府24日舉辦「2018新北市能源治理與低碳城市國際論壇」，邀請國際環境部門首長與學者對談，交流低碳城市治理經驗。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

全球有超過70％溫室氣體來自城市，新北市環保局24日舉辦「2018 新北市能源治理與低碳城市國際論壇」，邀請德、日及蒙古環境部門首長及學者對談，分享打造低碳城市經驗，協議未來各城市透過互訪等方式加強交流，合作找出延緩全球暖化解方。

展示節能成果 吸引目光

市長朱立倫出席活動時指出，新北市積極打造永續韌性城市，這次邀請各低碳城市的環境部門首長、相關學者，分享各城市的減碳作為，相互交流，為邁入「後碳時代」做準備。

新北市環保局今年適逢成立30周年，24日論壇中將近年的不塑政策、節能減碳、清潔隊員與環保小局長等成果，以展覽形式呈現在各國來賓面前，吸引許多國際貴賓關注。

環保局長劉和然指出，新北市推出許多低碳政策，如兼具資源循環及生態永續概念的參與式屋頂農場，串接惜食分享網，以系統化方式減少運輸及剩食處理產生的碳足跡；也採用民間融資提案制度完成全市22萬盞LED路燈換裝，1年省下電費上億元。

LED路燈 電費年省上億

劉和然說，市府也從推廣大眾運輸工具、騎乘低汙染運具、友善乘車資訊、媒合共乘，有效減少交通工具所造成的汙染物，也為地球減碳降溫。

日本全球環境策略學院主任研究員小嶋公史提到，日本積極發展再生能源、減少化石燃料，但缺乏再生能源潛在效益、電網容量限制及缺乏系統性的能源策略，新的能源政策必須盡快出爐。

德國佛萊堡市政府氣候部門代表馬爾它‧托馬（Malte C. Thoma）分享時則說，除綠色能源佛萊堡也朝交通運輸、生態打造、能源效率等多面向著手，率先制定減低碳排的目標及執行策略，他認為減少排放最先要改變民眾行為模式，透過教育宣導來讓民眾瞭解。

(中國時報)

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