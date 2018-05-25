中和小紀政 秀自畫像談田徑夢

2018年05月25日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

中和自強國小六學級學生周欣彤本是美術班學生，因運動會時田徑比賽成績優異，被體育老師發現後進行培訓，1年後參加新北市2018年小學運動會，在女童田徑100公尺項目，打破20年大會紀錄，她以自畫像作為自己的畢業作品，期許能夠披著國旗站上世界舞台，成為第2個紀政。

周欣彤從小喜歡繪畫，國小三年級時加入校內美術班，但她卻在校內運動會田徑項目中多次奪得佳績，經體育老師多次遊說，她在五年級時加入田徑隊。

周欣彤回想起剛加入田徑隊「一開始真的很排斥！」要同時兼顧課業、美術還有田徑，讓她覺得壓力很大，一度想要逃離，有好幾周的練習時間自動缺席，還好師長、教練王振邦天天把她找到辦公室，告訴她接觸田徑不會因此荒廢課業。

周欣彤表示，爸爸媽媽一開始不太贊成，隨著跑出好成績，父母轉為支持，有一次比賽前母親在桌上留了一張「要加油！」的字條，令她相當感動。

周欣彤日前參加新北市2018年小學運動會，在女童田徑100公尺項目，一舉打破20年大會紀錄。她說，「從來沒想過自己可以打破紀錄，反而因此更有信心，有時還後悔太晚加入田徑隊。」

周欣彤以牙買加選手「閃電」波特及紀政為偶像，在美術班的畢業作品自畫像中，她畫出自己披著國旗、為台灣爭光的模樣，更在自畫像旁寫下「我的夢想藍圖，第2代紀政，我的夢想就是希望能走到這世界上最大的操場，然後走向國際化的新世界。」

(中國時報)