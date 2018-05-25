兩岸競爭力消長關鍵：人才

2018年05月25日 04:11 中國時報 孫明德

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2018世界競爭力報告，台灣整體競爭力排名全球第17位，較2017年退步3名，表現為9年來最差，不僅退居亞洲第4，也繼2007及2009年後，再度輸給進步5名、位居全球第13的中國大陸，引發國內輿論一片譁然。

不過若排除金融海嘯時期，2010年到2012年期間台灣不只回升且進入前10名，主因是台灣經濟成長穩定，物價漲幅及失業率均低，加上外貿表現好，使得台灣在後金融海嘯時期排名靠前。事實上，不只中國大陸，2014年時馬來西亞也曾經贏過台灣，當時大家覺得台灣被東南亞國家超越，是否代表競爭力下滑的警訊？不過隔年馬來西亞排名就輸給台灣，因此單一年度排名很容易受到當年度經濟大環境影響，大陸今年排名贏過台灣有人稱之為「死亡交叉」可能還言之過早，必須持續觀察後續變化。

就今年度的數據觀察，與其說台灣退步很多，不如說中國大陸進步得更快。例如在經濟表現中，大陸在亞太14國裡，從2014年排名第8到今年排名第3裡；在超過2千萬人口國家及地區中，也由2014年排名第9躍居今年第3。

在主要指標中，中國大陸由於經濟規模大及勞動人口多，這兩樣位居全球第1，從未變動，經濟表現向來不錯，2018年更亮眼的是吸引大量投資。讓人驚奇的是，以國有企業為主，普遍被認為效率較差的中國企業，不只近年民營企業快速興起，供給側改革更創造出新的活力，使得企業效率有所提升，從2014年第28名升到2018年第15名，其中生產力及效率、金融表現、企業管理實務，以及企業經營態度及價值觀都有大幅成長。

在基礎建設上，大陸也從2014年的26名上升到第19位，其中企業、科技、健康及環境等基礎建設都在進步，讓企業效率和基礎建設成為大陸排名躍進的主因。

反觀台灣，老問題仍未獲得解決，在經濟表現方面，外人投資少、出口集中、企業外移等是弱項。勞工法規嚴、社會凝聚力不夠、政府決策不一致等因素施累政府效能，能源及水的欠缺、空氣汙染，以及少子化等問題，也讓基礎建設排名不佳。

最令人擔心的是，台灣向來自豪的企業效率今年退居第20位，大陸則進步到第15。其中兩岸最大分野在於人力資源問題，台灣表現弱勢的是人才外流，排名世界第51，高技術人才無法來台排名55，對本地人才的吸引和維持排名45，而本地人才不具國際觀則排第44，這4項排名不僅差且還在退步，簡單形容是「裡面人才流出去，外面人才進不來，留在裡面的又難成材」。再看到近期大陸惠台吸引人才政策，台灣高中生赴大陸求學熱潮等事件，不禁讓人擔心人力資源是否成為兩岸企業競爭力消長的轉折點。

當各界訝異今年的競爭力排名後退之際，在評比中還是有值得努力的項目。首先是透過政府投資彌補民間「投資不夠」的問題。其次，政府上周提出加薪、外國移民及鼓勵養育等長遠的「人力資源」政策，短期內是否還能推出更積極的做法？更不能忽視的是解決企業「5缺」問題。我們認為，與其將IMD排名作為抨擊的理由，不如視為健檢出現的紅字，想方設法予以改善，作為政府施政、企業決策，及全民努力拚經濟的指引方向，應該會更具建設性。（作者為台灣經濟研究院景氣預測中心主任）

(中國時報)