民進黨撞山前的警報響了

2018年05月25日 04:11 中國時報 周陽山

近日民進黨前主席許信良表示，當前台灣最大的麻煩是很多人不肯承認現狀，甚至還企圖改變現狀。但台獨勢力權衡利害，卻仍抱持要與中國大陸對幹的心理，在這樣的情勢下，台灣首先恐怕就會發生內亂。

的確，現在有一些人昧於國際情勢和兩岸現狀，不但不肯承認一中原則和九二共識，而且硬是要拖2300萬人民一起下水，寧可玉碎也絕不妥協。他們口口聲聲說是「務實的台獨工作者」，卻不肯認真面對現實，這種「看低敵人、抬高自己」，藐視對手、卻自我安慰的作法，正是夜郎自大的島國心態，也是一種政治幼稚病的反映。但何以致之？

舉例而言，面對台灣近來不斷惡化的斷交潮，台獨政治人物竟然自我解嘲：一旦斷交到沒有任何一個邦交國時，那就會是台獨成功之日！這也就意味，原來台獨根本就不需要得到任何一個國家的承認，只求獨樂，這豈不是甘願自斷手腳、寧肯陷入國際孤立？但這樣的台獨究竟還有什麼尊嚴可言？這樣的做法真的還稱得上是「務實」嗎？

另外，台獨勢力也積極尋求與美國、日本、印度等國的結盟與合作，並期待及早加入「印太聯盟」，共同對抗中國大陸。但是，近來印度總理莫迪卻親赴武漢與大陸國家主席習近平會晤，積極尋求親善與和解。而日本首相安倍也在東京盛情款待大陸總理李克強，促進雙方融冰、化解歧見。至於美國總統川普也一改之前的強硬作風，暫時停止中美雙方日益增長的貿易戰。相較於國際間這些務實的做法，唯獨台海兩岸之間仍然劍拔弩張，而台獨聲浪竟然逆勢鵲起，彷彿又回到冷戰對峙的年代。這樣僵硬的做法，還能自詡為「務實」嗎？

台獨人士昧於時勢，連「兩岸一家親」都不敢講，形成這種偏執心態的關鍵因素是：不承認自己是炎黃子孫，也不認同中國的歷史文化，同時還否認傳統的家庭價值和道德認同，更不願意冷靜客觀地面對大陸改革開放的現實。

換言之，這些人寧願背離原鄉，拋棄祖先，接納外來殖民主義，卻絕不回歸中華文化，遑論認祖歸宗。這就是不道德的勢利主義，也是一種不容異己、不肯悔改的逆反心態。但是，如今美、日、印各國都已改弦易轍，積極與中國大陸開展和解的對話，台灣執政者還能不髮夾彎嗎？

過去兩年，民進黨執政高舉變天的大旗，自信滿滿、雷厲風行，推動文化變革和政治鬥爭，如入無人之境，也讓台灣社會經歷了一場又一場的震撼。但「亢龍有悔，盈不可久」，現在已明顯出現了頹勢和逆流，而民進黨政府卻已剎不住車，眼看就快要撞山了。許信良的一席話，或許正可視為在這場衝撞之前的最後警示！（作者為金門大學教授）

(中國時報)