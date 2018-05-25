參與WHA 蔡政府不如扁政府

2018年05月25日 04:11 中國時報 沈呂巡

馬政府8年，年年我們接獲世界衛生大會（WHA）邀請函順利參加，2009年第一次與會，美、日、加、歐等大國還發表歡迎聲明，歐盟的聲明不但說代表當時27個會員國，還有12個候選國等也一一列名。這種待遇，今天蔡政府當然是做不到了，而當初批評與會的人士，今天也求之而不可得。

蔡政府除了第1年沿襲前任的邀請與會外，已兩屆未受邀。去年低調因應，今年則似全面動員，15個邦交國聯合起來為我提案，又在總務委員會及大會各做了二對二辯論，也迫使大陸上場為其立場辯護，但即使如此，我們還是進不去，這就又回到扁政府時代的對抗了。

今年最大的亮點大概就是美、日、德、加、澳洲、紐西蘭6個與我們無邦交的大國也發言挺我，但仔細檢視各國說法，除了美國明講台灣之外，其他各國似都只暗示式地提及，例如蔡政府一向以為關係良好的日本，竟只稱在國際防疫上不能讓「特定地區」落後，如果日本連「中華台北」都不敢說，爭取「東奧正名」還有希望嗎？

扁政府時代就不一樣了，一路奮戰，有失有得。如2004年在被裁決我案不納入議程後，就立刻透過友邦要求全面唱名表決，全場大驚，因為190多個會員，唱名表決要點二輪，又是英、法文並用，極其費時，大陸也反對，但因為我們對議事規則掌握良好，造成非投票不可之勢，雖明知會輸（25比133），但所有可投票的邦交國都沒跑票，加上美、日2票，立場鮮明。

WHA向以第1天最為重要，但這天議題除了台灣之外，什麼都沒有討論到，我們的議事阻卻堪稱成功，票決雖敗而聲勢不輸。事後世衛組織（WHO）高層及若干大國都來跟我們商量，希望我們不要再施故技，而於下年《國際衛生條例》（IHR）立法時列入一普世條款，使之涵蓋如非會員國的我們，也使我們可參加WHO的技術性會議後均實現。

2007年6月IHR生效，經交涉於2009年1月由WHO之執行長致函我們疾病管制局長，雙方並完成換函，規範我們與WHO在IHR下直接互動的權利義務。故而我們跟WHO關係的基礎，並非大陸與該機構間什麼密件，而是這紙換函，其中我們的名稱就叫「台北聯絡點」或「台北衛生當局」，絕無矮化。

今天既然我方不接受九二共識，進不了WHA，就要知道如何以非傳統的做法仍要把我們的力道做到場內去，不是只靠小國提案、大國模糊執言，再動員一些民間團體及僑胞，做年度活動。尤其IHR的管道更應好好運用，日常與WHO的直接互動或爭持，恐較1年只開會8天的WHA更重要。而今年的WHA似乎未見我們衛生部長在場旁聽，是進不去還是故意杯葛？這又跟扁時期不一樣了。對照現在我們外交部反以「中國」稱對岸，令人失笑。但我們所用的理由實屬牽強，說要跟國際習用一致，那今天國際外交上多承認北京是中國唯一合法政府，台灣是中國的一部分，我們中華民國外交部也要跟風嗎？（作者曾任駐日內瓦處長、前駐美代表）

(中國時報)