2018年05月25日 04:11 中國時報 李沃牆

520剛過，人民正檢驗蔡政府執政兩年來的成績之際，瑞士洛桑管理學院（IMD）甫發布「2018年IMD世界競爭力年報」，台灣在63個受評比國家的世界競爭力排名第17，比去年下降3名。這是台灣競爭力近9年來最差的排名，更是3度被中國大陸超越，不啻為蔡政府的一大警訊。

不可諱言，IMD全球競爭力排名由來已久，雖非完美，但在全球具一定公信力，亦為各國政府施政的參考指標。進一步分析，台灣在2018年IMD全球競爭力排名的四大類指標中全數下滑，其中，「經濟表現」排名降至第14名；「政府效能」掉至12名；「基礎建設」跌至22名，「企業效能」滑落至20名。

檢視我國的細項指標，可發現國際貿易與國際投資呈現大幅退步，還有經商法規、體制架構、勞動市場、基礎建設及技術建設等指標表現不佳。眾所周知，台灣主要貿易國集中在中國大陸、東協國家、美國及歐盟地區，無論是過去的三角貿易，乃至今日的四角貿易，都難以擺脫出口集中度高的現狀。雖然蔡政府力推新南向政策，試圖降低對中國的依賴，但數據顯示情勢難扭轉。

台灣的國際投資亦礙於相關法規及投資環境遲遲未能改善，包含僑外資來台投資、陸資來台投資都持續衰退。尤有進者，外資對台直接投資（FDI）近3年每季都是低於10億美元的低迷狀態，若改善未能見效，未來排名還會再下滑。再者，勞動市場排名衰退至第38名，反映出台灣企業環境未能吸引外國高階人才。近年，政府雖持續提出許多優惠及彈性方案，以擴大吸引外籍優秀專業人士來台工作，但受限於居留環境制度不夠友善、對台經濟前景疑慮，加上薪資條件難與國外競爭，以致成效不彰。另政府效能不佳，亦反映出企業經理人對政府決策彈性與執行的不滿。

中國大陸近幾年全力拚經濟，高唱大步走出去；經濟發展不以高經濟成長率為目標，而是以「調結構、穩增長」的「穩中求進」為主基調，並往高質量發展，推動全面對外開放的新格局。不僅在全球競爭力排名節節上升，隨著各項惠台措施出台，正對台灣企業及人才形成強力磁吸效應。反觀台灣這幾十年來，政黨勤於內鬥、政治凌駕經濟，許多結構性問題沉痾已久，如產業結構仍無法成功轉型，不僅產業出走，指標型的世界性品牌企業寥寥無幾，令人不勝唏噓。

政府應明白唯有努力改善「五缺」問題、加速產業轉型、推動法規鬆綁、針對經商法規與體制架構進行改善；檢視修正《外國人投資條例》、《產業創新條例》、《公司法》，同時培養人才及引進人才等，才是拚經濟的正道。

（作者為淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任）

(中國時報)