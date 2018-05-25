吳敦義髮夾彎，蔡英文更該急轉彎

2018年05月25日 04:11 中國時報 主筆室

中國國民黨主席吳敦義就兩岸政策做出堅定表態，強調《中華民國憲法增修條文》「最終目的是國家統一為原則」。這是兩岸政策上，吳敦義終於走對的一步，也是他就任黨主席後最正確的髮夾彎。

從競選黨主席以來，吳敦義一直避談統一，兩岸路線也反對洪秀柱的「一中同表」、「和平協議」。他的論述甚至比馬英九的立場更倒退，一度對九二共識由「堅持」改為「尊重」；吳敦義不僅鮮少提及「我是台灣人也是中國人」，甚至還語帶調侃地說「你要統一就到福州、上海去住好了，不要害2300萬台灣人！」比「不統、不獨、不武」的馬英九還保守、還模糊、還更向民進黨靠攏。

吳敦義兩岸路線的消極保守，不但背離黨核心理念、讓支持者意志渙散，也讓陸方對吳敦義感到疑慮。在民進黨無法期待，國民黨讓人沮喪的情況下，隨著吳敦義上任黨主席，兩岸關係幾乎沒有讓人足以樂觀憑恃的地方。

在蔡英文總統的部分，她上任後閉口不談「中華民國憲政體制」中的「中華民國」，失去中華，民國只剩軀殼，兩岸關係堅壁清野毫無溝通管道；雪上加霜的是，賴清德以行政院長身分數度自稱是「務實的台獨工作者」，更讓對岸不得不加大反獨力道。

人民對民進黨不滿，但吳敦義領導的國民黨只期望選民因「反對民進黨」而支持國民黨，卻擔不起或不願擔當從憲政層次、從《中華民國憲法》出發的「另一個選項」責任，這不僅是從兩岸議題撤守，更是對中華民國與中國國民黨的背叛。如此低層次的策略，讓「國民黨『無』主席」的譏嘲不脛而走，全黨因而軍心渙散，台灣也無法撥亂反正。正因此，吳敦義「依憲法終極統一」的主張，讓人眼睛一亮，可謂不鳴則已，一鳴驚人。

馬英九在2006年以前，不乏「對國民黨而言，終極目標是統一」的論述，但最後仍以「不統、不獨、不武」的立場，作為2008大選的競選主軸。馬英九雖然信奉「我是台灣人也是中國人」，但他憂讒畏譏的人格特質，加上對「民主」的堅持，導致馬英九只說出兩岸「不該」如何，卻沒有指出「應該」走向何方。

直到民進黨再次上台、完全執政，台獨論述如同國王新衣被看破手腳，台灣人民對「終極統一」的理解開始回潮，馬英九才逐漸做出清晰的兩岸論述。今年，馬英九在不同場合公開說出「憲法的目標之一就是能促進國家的統一」、「兩岸要比老祖先聰明的最大挑戰，就是要讓兩岸和平統一」，這為吳敦義的表態測試風向做好了準備。

近日的台北市長選舉民調，主張九二共識的丁守中與主張「兩岸一家親」的柯文哲民調總合大幅過半，主張台獨的民進黨最多只有24%的支持度，也顯示了「天然獨」只是民進黨的一廂情願，過去人民對國民黨的不信任，兩岸路線並不是最本質的因素。畢竟年長者希望繁榮、穩定，年輕人追求機會、希望，這都與國民黨的兩岸路線密切結合，兩岸議題從來都是國民黨的資產。

吳敦義現在拋出「依憲法終極統一」，顯然是找到了一個最好的時機。就民進黨而言，既然蔡英文承諾「遵守中華民國憲政體制」，就不能否定憲法和憲法所明定的一中框架及隨之引申的執政者「追求統一」的憲法義務。

《國家統一綱領》中，「大陸與台灣均是中國的領土，促成國家的統一，應是中國人共同的責任。」這是台灣能夠永續發展、長保和平的關鍵路線，背離這個路線，不論是李總統、陳總統，還是蔡總統，都無法帶給台灣長遠的穩定與和平，甚至會威脅到台灣的生存。

非洲邦交國布吉納法索又斷交了，蔡政府上台兩年連續斷了4個邦交國，就是由於兩岸關係的惡化所致。在吳敦義髮夾彎後，台灣最需要的是蔡英文總統的髮夾彎。吳敦義不管是個人認知的轉變也好，等待風向的時機也罷，他總算掌握了台灣現實的框架及最佳方向，蔡總統應該要有吳敦義的智慧，不要讓兩岸繼續衝撞下去。

踩住煞車，大膽轉動方向盤，在兩岸路線急轉彎，是蔡英文總統、民進黨最應該做的事。

(中國時報)