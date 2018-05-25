又斷了

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中國時報
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24日又一國和台灣斷交了，或許大家已經不再感到意外，而且大多數人可能都沒聽過布吉納法索，更不知道它的背景。蔡政府上台至今已經斷了4個國家，從蔣經國總統以來，這是從沒有過的紀錄，而且未來兩年，斷交國數字還有可能增加。蔡總統說，她不會讓兩岸關係僵住；但邦交國持續下降，算不算僵住？

前不久蔡總統訪問非洲邦交國史瓦濟蘭，卻沒有安排另外一個友邦布吉納法索，當時的說法是該國正陷於武裝動盪，所以決定不去訪問。其實，這期間已經透露出一點端倪了，對方也不願意安排，但外交單位卻始終不願意面對真相，直到最後一刻，突然宣布斷交，讓民眾感到錯愕，然而多數民眾已經不以為意了。

多數民眾認為，蔡政府既然不願意把外交上位的兩岸關係搞好，大陸也言明在先且多次警告，斷交屬事所必然。早在蔡總統上任，不肯承認九二共識之後，各界就預言斷交潮將會隨之而來，甚至直言將遭遇外交雪崩。因此，即使斷到邦交國只剩個位數，也不意外。

對民進黨政府來說，可能更值得慶幸。因為民進黨人認為，斷交正好訴諸國人，是中共打壓我們最好的證明，蔡政府的制式回應不就是「傷害台灣人民的感情」。多明尼加斷交時，賴清德就說「併吞台灣是中國的國策，也是他們的陽謀」。還有台獨人士認為，斷到沒有一個邦交國時，正是台獨成功之日。對於國際形勢愚昧至此，夫復何言？

邦交國剩下18個，蔡政府還可以如此老神在在，從容以對，可以說完全無視於國家利益以及人民的心理感受。蔡英文的兩岸政策還不急轉彎嗎？

(中國時報)

吳敦義髮夾彎，蔡英文更該急轉彎 心靈契合 任重道遠

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