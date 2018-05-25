2018年05月25日 04:11 中國時報 胡勇

圍繞台劇《智子之心》的停播，連日來大陸網友與台灣獨派吵得不可開交。隨著NCC的介入，此事似有愈演愈烈之勢。就在眾人忙著選邊站隊之際，《旺報》最近刊發題為〈同理心看待智子之心〉的社評，以兩岸同胞心靈契合為著眼點，呼籲雙方民眾試著用更多同理心去看待彼此的歷史記憶，避免因誤解而累積負面情緒。這篇社評來得及時，內容客觀，值得兩岸省思。

正如社評指出的，「台灣曾被日本統治50年，這是客觀存在的事實，一些台灣人受皇民化教育影響，產生對日本的國家認同意識，也是難以避免的結果。」已故獨派大佬黃昭堂就曾在口述史中回憶道，「我自己才接受6年日本教育，就成為日本軍國主義者，甚至還曾發願說，要去做少年航空兵，要和英美決戰。…反省自己幼年時如何成為日本的軍國主義者的過程，更覺小學中學的國家認同教育的重要。」同樣面對劇中女主人公宣誓報效國家（指日本）的情節，在無法感同身受的大陸網友看來，簡直是認賊作父，喪心病狂。但在很多台灣人，特別是經歷過日據時代的老人看來，這一幕卻是荒誕的真實，堪稱一把辛酸淚。

為什麼兩岸民眾的歷史認知會有如此巨大的落差？歸根究柢是因為兩岸缺少共同的歷史記憶。曾因《我們台灣這些年》等暢銷書而為大陸讀者熟知的台灣作家廖信忠在2015年曾寫道，台灣跟大陸這100多年來，實質有聯繫的只有1945年至1949年這短短4年，絕大多數台灣民眾根本還不了解大陸是什麼，這扇門就關上了。更重要的是，120多年前台灣被日本侵占後就很難切身體會到什麼是中國人的「百年國恥」，很多人從自身的立場出發，只知道這塊土地上的統治者來來去去，從而沉溺在自己的悲情裡。而大陸自然也難理解，為什麼很多台灣人對「中華民族的偉大復興」無動於衷，那是因為歷史上的悲情，慢慢培養出他們對統治者的不信任，轉而追求自由的生活方式和多元的價值觀。

於是，日本帝國主義的皇民化教育、日本殖民統治客觀上為台灣社會現代化打下的基礎、戰後國民黨政府的白色恐怖等諸多因素，共同形塑了幾代台灣人剪不斷理還亂的「日本情結」。雖然台灣人中也不乏真正的漢奸，但應對所謂「日本情結」抱同情和理解之心，給予包容與尊重。「日本情結」是台灣人的歷史記憶，不應該被輕率貶損為「媚日」。其實，大陸對此並不是一直後知後覺。大陸領導人習近平在2014年首次談到心靈契合時就說過，「我們理解台灣同胞因特殊歷史遭遇和不同社會環境而形成的心態」。

台灣的「日本情結」情有可原，大陸的「反日情緒」也其來有自。廖信忠也自我反省道，「我們都太沉溺於自己的歷史情緒，以致於忽略了對方也有苦難歷程。」因此，《旺報》社評主張面對大陸輿論的批評聲浪，台灣也要有同理心，從而試著理解大陸對日本強烈的恩怨情仇。習近平在論述心靈契合時也談到，「台灣同胞也需要更多了解和理解大陸13億同胞的感受和心態」。

經歷這一風波後，兩岸要有更多敢於獨立思考和發聲的「知台派」與「知陸派」，如此方能促進兩岸同胞心靈契合。

(中國時報)