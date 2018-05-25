總統被告發 傳選民作證？

2018年05月25日 04:11 中國時報 高源流

台北地檢署傳台大校長遴選委員，說是要調查管中閔涉嫌違法的案子，無論從哪個角度看，都帶有極其濃厚的白色恐怖意味，令人對於台北地檢署的所謂獨立偵查，不敢恭維。

檢察官實施偵查，找人問話，不是張三、李四閒來沒事，想找人閒嗑牙，就可以隨意約人到咖啡廳問東談西。偵查的每個步驟都要依《刑事訴訟法》等規定。

台大校長遴選委員會遴選出管中閔為校長，依法呈送教育部聘任，教育部長再怎麼不喜歡管中閔，要用什麼理由不聘任管中閔，都只是教育部和台大間行政上的問題，牽涉到的也只是行政法規，不涉刑事犯罪。檢察官在這部分，不能發動偵查權介入。

檢察官目前能介入的，就是有人告發教育部長吳茂昆涉嫌不法、管中閔涉嫌赴大陸兼課、利益迴避、隱瞞資訊等案。因為這些都有可能涉及刑事上的責任。不過偵查犯罪，檢察官也不能拿著《刑事訴訟法》這根雞毛，當成為所欲為、想傳誰就傳誰的令箭。檢察官應在有必要的情況下才能傳喚被告，更何況是證人。

令人不解的是，台大校長遴選委員會怎麼遴選校長，這完全屬於校園自主的遴選機制，就像全民票選總統一樣，總不能因為蔡英文總統被告發什麼違法的事，檢察官就傳選民去作證。而即便管中閔曾經到大陸兼課，這也和遴選委員無關。我們實在看不出遴選委員能對管中閔過去做的事作什麼證。

如果台北地檢署可以這樣傳喚遴選委員，那麼，教育部長吳茂昆被人告發那麼多件的不法案，檢察官是不是也應該傳喚挑選吳茂昆擔任教育部長的行政院長賴清德作證，了解為什麼一定要選吳茂昆當部長。當然不可以！

因此，除非這些遴選委員另涉他案，否則檢察官的傳喚動作，就有涉及明示或暗示，甚至意圖達成某種非偵查目的的意味。這在政治上，自會被解讀成白色恐怖、政治威嚇。

同樣地，台灣高中生畢業後赴大陸就讀人數今年暴增，也屬於學生及家長對於自家未來發展的抉擇，跟學校校長沒有什麼關係，調查局與教育部去電校長「關切」，顯得很突兀，令校方不安。民進黨那些從黨外時期走過來的大老們應該最清楚，戒嚴時期，他們都嚴批調查局這種查問與關切為製造白色恐怖。

學校校長、台大校長遴選委員都是文人，在應付教育部及調查局查問，或者檢察機關傳票的心理素質上，比不得當權的民進黨人。有些遴選委員可能這一輩子都沒有接到過法院傳票，他們的心理壓力可想而知。

台北地檢署要查管中閔的所謂違法事證，應該循那些管中閔留下的足跡，或者與管中閔所涉案件有交集的人與物去蒐集，逾此界線，就有擾民之嫌。而在當前教育部極力拔管的氛圍下，檢察官把傳票發到遴選委員頭上，就不只有擾民之議，而是製造白色恐怖！ （作者為資深媒體人）

(中國時報)