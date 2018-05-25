川金會生變 川普牽拖中國

2018年05月25日 04:11 中國時報 何思慎

美朝峰會能否如期舉行出現變數。川普與金正恩相互叫陣，雙方揚言會談可能破局，此令朝核危機緩解的氣氛丕變。為此，在美、朝間扮演魯仲連角色的文在寅兼程赴美，避免南韓採取對朝懷柔政策遭挫，坐失南北關係正常化的機遇。

惟美朝峰會的障礙仍困於「棄核」之方式，此無異於歷來美朝對話之歧見，即「棄核」與「補償」如何齊頭並進的問題，亦顯示美、朝缺乏互信。金正恩深怕川普堅持的「一次性棄核」，將使金氏王朝重蹈利比亞強人格達費覆轍，而川普懷疑金正恩「棄核」承諾僅為北韓爭取時間，完成核武進程最後一哩路的緩兵之計。

為爭取金正恩信任，川普表示，美國完全未考慮「利比亞模式」，美國在北韓採行的是「韓國模式」，若北韓完全棄核，美國將提供北韓應有的保障，協助北韓經濟發展。川普警告金正恩，拒絕棄核，北韓始會走上「利比亞毀滅」模式的老路。

在「棄核」方法上，川普極力與「利比亞模式」畫清界線，他對美朝峰會仍抱持高度期待，此亦可從美國準備發行「川金會」紀念幣窺知。川普深知美朝關係若有突破性發展，將為川普政府外交的重大成就，為期中選舉及兩年後的連任之路增加保險。

然而，川普退出《伊朗核協議》的決定無疑墊高「川金會」獲致成果的難度，因為「川金會」若無法得到較歐巴馬處理伊朗核武更豐碩的果實，難以說服美國人民相信「川金會」是成功的，但拉高對北韓的要價恐令金正恩卻步，懷疑川普的對話誠意。

「川金會」前，迅速升溫的中朝關係似乎成為川普轉嫁美朝峰會破局風險的對象。川普直指習近平為「世界級撲克玩家」，似乎中國大陸在對美外交中打「北韓牌」，使「習金二會」後，金正恩態度生變。若「川金會」破局，習近平將成代罪羔羊。

此外，美國五角大廈更指控大陸在南海進行軍事化，取消邀請解放軍海軍參加「2018環太平洋軍演」。在大陸副總理劉鶴訪美，成功緩解美中貿易衝突後，川普政府重啟美、中在亞太的安保戰線，以牽制日、韓在朝核問題解決中向北京傾斜。

在美中博弈中，不論朝核、貿易或海域秩序問題，川普試圖表現出自己才是掌握賽局節奏的玩家，但川普應意識到，其在這些問題上舉棋不定，已使日本、德國、法國與南韓等盟國對「美國第一」漸感不耐，委婉地拒絕川普想制霸一切的戰略企圖，而此終將決定這場攸關未來國際關係格局之賽局鹿死誰手。

東亞正處於歷史的關鍵，台灣豈能置身事外。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)