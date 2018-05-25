2018年05月25日 04:11 中國時報 白德華

去年中共十九大提出「實施鄉村振興戰略」後，大陸今年頒布一號文件，便是聚焦在鄉村振興戰略上。大陸統計局普查，去年農村人口近6億，換言之，要實現國家主席習近平「兩個百年」，3年內實現全面小康，農村除了必要精準脫貧外，更要蛻變。而為習近平完成「最後一哩路」者，很可能就是電商。

大陸電商發展迅速，在近年政府提倡「互聯網+」，鼓勵「雙創」（大眾創新，萬眾創業）後，成就電商一日千里、甚至超英趕美。如今阿里巴巴「雙11」屢創佳績，外界見怪不怪；移動支付繼人臉、指紋辨識系統後，再發明聲紋，也不足為奇。但談到鄉村振興，電商就不得不讓人嘖嘖稱奇了。

鋪設農村最後一哩路，電商早在數年前已展開。阿里2014年提出「千縣萬戶」計畫，馬雲當年7月召集全國26省176縣市的市委書記和縣長，召開「縣長大會」，發展「涉農電商」是寫在他赴美上市說明書的三大計畫之一，雄心壯志可見一斑。農村是大陸經濟發展的下一波增長點，馬雲顯然已看到未來。阿里從江浙發展到「多極增長」，3年內在農村銷售額逾千億人民幣。

和阿里一樣的包括蘇寧的「下鄉」計畫，京東廣設「縣級服務中心」，快遞巨頭順豐也在2016年與「供銷一家」戰略合作，從物流布局農村電商發展。

巨頭自是在商言商，阿里發展數年下來，如今農村淘寶已覆蓋全陸700多縣及3萬多個村點，這正是對農村營銷管道的大變革。大陸對振興鄉村有套體系，如強調一二三產全面結合，讓農民收入管道擴大，城鄉融合及宜居風貌等，都得靠中央及地方政府挹注財力物力；但對電商來說，這卻是農村文化的大轉變。

阿里首席執行官張勇說，阿里先下鄉調查村裡雜貨店商品的賣價，再查網上商品價格，兩者差價極大，原因就在城鄉差異導致管道不透明，效率失真。由此，電商將經濟變透明，讓價格講公道；也由此，農村消費者會上淘寶買龍舟，地方政府甚至上網買涼亭，電商在農村的普及已超出我們的想像。

電商造就了大陸農村的經濟成長，農村也造就電商利潤。以面向農村多年的「匯通達」來說，去年銷售額逾230億人民幣，其農村戰略就是對準「夫妻店」，有了大數據，夫妻店更精準確認進貨數據及種類；海爾也為農民發明洗地瓜的洗衣機，相互摻合也共同提升。

電商改變農村風貌，藉由電商與實體店線上線下相結合，農村整體潛能就被活化了。過去擔心農村人口外移、勞動力流失，但馬雲每年舉辦「縣長大會」，3年下來已帶動40萬在農村有資源、願回農村創業的青年回流，潛在力量難以估計。

(中國時報)