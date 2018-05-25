南部調節供灌 6月底避免三階限水

2018年05月25日 04:11 中國時報 張理國 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

水情吃緊！行政院長賴清德昨在院會臨時動議中，就「全國水情分析與因應作為」表示，因應去年颱風季以來降雨偏少，導致目前南部地區水情稍緊，希望在6月底前，不會實施第三階段限水、也就是分區輪流或全區定時停止供水。

不過，24日起實施一階限水的台南，後壁區農民眼看一期稻作收成期將屆，卻面臨缺水慘況，連日搶水爆火氣，水利會計畫24日晚間9時關水停灌，但長短樹段、白沙屯一帶5里還有300多公頃稻田等不到水，農民24日齊聚水利工作站陳情，「眼看稻作就要收成，這時陣若無水灌溉，稻作可能就要乾枯了！」經台南市議長賴美惠居間協調，水利會允延長放水至今早8點。

關水後餘水引到農田

嘉南農田水利會主任工程師黃錦文強調，「對農民來說，現在只剩最後一里路，水利會延長放水時間，關水後，殘留的餘水也會引到農田，務必確保近300公頃稻田都可以供灌。」他說，不是關水就無水可用，餘水會排放到下游灌區持續供灌，且最後一輪供灌將從5月30日持續到6月4日，一定會完成所有灌溉事宜。

農業、民生、產業都有水

賴揆昨在院會表示，從去年颱風季到目前為止降雨持續偏少，經濟部對此也召開多次跨部會「旱災緊急應變小組」會議，在經濟部、農委會等各部會、地方政府及農田水利會共同節水調度及管控下，有效供應農業及民生、產業用水。目前僅南部地區水情稍緊，希望到6月底前，不會實施第三階段限水。

賴揆也說，受全球氣候變遷影響，對於乾旱及洪澇應更審慎因應，經濟部除應密切掌控水情，向民眾宣導節約用水的觀念，也要持續進行穩定供水及逕流分擔策略，尤其前瞻基礎建設的水環境計畫，務必如期如質完成，以減少缺水風險，讓水資源的運用效益極大化。

經濟部昨提出的現階段抗旱節水成果，透過開源、節流、調度、備援4大措施，共計節水達5.2億噸。

(中國時報)