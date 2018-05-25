捍衛權益 花蓮、金門縣府聲請年改釋憲

2018年05月25日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

7月1日公教年改上路，花蓮縣及金門縣政府認為「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」違反信賴保護原則，損及人民生存權、危害退休教職員生活，縣府人員24日在律師陪同下前往司法院遞狀聲請大法官會議釋憲，捍衛公教人員的權益。

年改法案將對地方退休教職造成巨大衝擊，若由退休人員個別提起司法救濟，不僅勞民傷財且曠日費時，且在立法院達到1/3立委連署提案釋憲門檻也很困難情況下，花蓮縣府決定依聲請大法官會議釋憲規定，委託律師團提出聲請案。

花蓮縣長傅崐萁發起活動後，獲得金門縣長陳福海認同，由地方政府聯合聲請年改釋憲；花蓮縣政府人事處長王偉曦、金門縣政府人事處長蔡流冰、律師賴淳良及近30位支持民眾，昨一同前往司法院遞狀。

律師代表賴淳良表示，憲法原理的堅持遠比國家財政薄弱來得更重要，基於守護憲法立場，聲請釋憲，且核算基層退休人員實質所得替代率，經過折算及物價通膨壓力後，所得替代率僅達30％，艱苦生活讓縣府於心不忍。

他表示，「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」違反信賴利益保護原則，也違背禁止立法機關制定不利人民且溯及既往法律的法理，大法官會議有宣告違憲的必要。

王偉曦表示，傅崐萁為減少行政資源浪費，同時也能讓全體同仁權益得到維護，毅然決然成為第一個提出釋憲的縣市。

(中國時報)