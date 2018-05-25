和春就業媒合 鎖定風電產業

2018年05月25日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

大學畢業在即，又到了新鮮人求職旺季，和春技術學院與經濟部工業局24日在高雄臨海工業區服務中心合辦「高雄臨海工業區產學共榮競爭力人才需求媒合活動」，鎖定最近熱門的風電產業與智慧製造，開出近200個職缺，初步媒合率約50％。

校方表示，此次參加徵才媒合活動的產業包括海光企業股份有限公司、中信造船、泓格科技股份有限公司、非鐵有限公司、晟貿海事工程有限公司等11家廠商，開出將近200個職缺，吸引約300人參與，據校方人員觀察，第一階段媒合率約5成。

其中，晟貿海事工程有限公司為台灣著名水下銲接公司，一旦獲得錄取，薪資將以日計算，預估最高日薪可達2萬元，尤其台灣即將發展離岸風力發電，相關專業必須有大量人才投入，校方認為這次媒合活動成果卓著。

和春技術學院副校長呂綺修說，今年臨海工業區第一波專業媒合，著重在離岸風電與智慧製造，是現今政府推動的重點政策，之後會分批因應廠商需求舉辦專業媒合活動，並與高市勞工局訓練就業中心合作。

臨海工業區廠商聯誼會理事長洪清坤表示，當時會選擇和春做為合作夥伴，是肯定該校以師徒制培育CAD設計、銲接、檢測、水電及應用物聯網等專業人才。

水下銲接公司晟貿海事董事長丁家妤說，水下作業技術性高，必須兼具職業潛水及銲接證照，目前正逢人才斷層，業界希望有更多年輕人加入，提早卡位。

參加徵才活動的和春技術學院應屆畢業生柯建安表示，希望藉由參與這次專業媒合，了解廠商需求，也更了解未來的就業趨勢。

(中國時報)