住宅租金補貼 還沒出生先加碼

2018年05月25日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

因應少子女化，內政部昨通過「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」部分條文修正草案，未來住宅補貼將以新婚及育有胎兒者優先，其中，租金補貼評點前2胎各加2分，第3胎加3分，以已育有1子女且懷有雙胞胎者為例，子女數合計3人（胎），共可加計7分，新規定在今年7、8月就可上路。

內政部表示，今年為鼓勵生育，減輕育兒負擔，胎兒將可計入家庭成員數，除育有2名未成年子女，每名加計2分外，針對育有3名未成年子女以上家庭（含胎兒數），第3人（胎）起，每增加1人（胎）加計3分。例如已育有1子女且懷有雙胞胎者，子女數合計3人（胎），共可加計7分；同時也針對申請日前2年內新婚家庭加計2分。

在修正無自有住宅規定部分，內政部為利民眾找尋其他住處時能申請住宅補貼，使政府公告拆遷計畫順利執行，增訂「家庭成員僅持有經政府公告拆遷之住宅時，視為無自有住宅」，以維護弱勢家庭之居住權益。

內政部進一步指出，過去部分住宅補貼申請戶因繼承或其他原因持有共有住宅，且持分小於40平方公尺（約12坪），因生活因素戶籍無法異動到他處，如依規定，會因設籍問題被退件，這次修正考量申請戶確實有住宅補貼需求且皆為中低所得家庭，刪除設籍規定，修正後此類申請者無論是否將戶籍設於該處，皆視為無自有住宅。

此外，考量因受家庭暴力及性侵害受害者取得保護令需一定時間，修正也放寬以受家庭暴力或性侵害受害者及其子女身分提出申請者，得於受理期間屆滿2個月內補正，必要時還可再延長2個月。

(中國時報)