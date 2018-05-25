湖南衛視實習海選 260台生爭出位

2018年05月25日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

時際創意傳媒副總經理洪肇君表示今年報名人數創新高。（蘇蔓攝）

參賽者陳蕙如聽取學姊經驗，扮醜吸引評審注意。（蘇蔓攝）

張韶芸（左）與馬郁婷在分組時分工執導完成影片拍攝。（蘇蔓攝）

第4屆「芒果要的就是你─湖南廣電實習」總決選活動，24日舉辦台北總決選複選面試，今年報名人數共636人，比去年多出300多人，通過初選260人，台北160人，台南100人進入決選。複選面試將選出50名，可獲得到湖南衛視實習的機會。每位參賽者發揮創意與才華，希望能獲得評審注意，爭取實習的機會。

由旺旺中時媒體集團、時際創意傳媒、湖南廣電共同舉辦這次活動，時際創意傳媒副總經理洪肇君表示，今年不僅報名人數創新高，最特別的就是參賽者一定要懂得影音剪接，「為了防止參賽者作弊找別人幫忙做影片，總決賽採現場分組進行，每個人分組抽出主題，再到鄰近公園錄製影片，並用手機APP剪輯成符合主辦單位需求的影片，結合個人才藝，綜合累積分數評選，選出最優秀的參賽者。」

首要讓評審看到才能

製作人陳俊良表示：「這次的比賽是兩岸電視圈的武林大會，提供給有志從事幕後表演者一個舞台，站上去那一秒就能決定參賽者的未來。」在評選過程中，他也發現有些同學不太清楚比賽方向，他建議參賽者必須在舞台上讓大家了解他的專業度在哪，而不是上台唱歌、跳舞而已。「比賽選的是幕後工作人員，第一就是要讓評審看到才能，第二個才是表達能力，兩個條件都具有了，就是這次活動要找的人。」

體會對岸青年積極面

DJ Dennis也受邀擔任評審，一上台就對參賽者喊話，要大家享受上場前小鹿亂撞的快感！他透露，自己從小就參加過演講、吉他、歌唱等各式比賽，看到台上參賽者的表現，彷彿看到小時候的自己，他也以過來人經驗分享給有志朝幕後工作發展的參賽者，「台上一分鐘、台下就得練十年功，是不是真的熱愛這件事情，一站上台就會知道。」

活動中第二屆入選參賽者章馨文也以當年經驗分享，她入選到湖南電視實習，被分發到地方台的後製剪輯組實習1個月，印象最深就是大陸年輕人的積極度，也激發自己對實習的熱情。那次的實習經驗與表現，讓她如願在畢業後，有機會發揮所長並進入台灣媒體產業工作。

(中國時報)